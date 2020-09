Chris Marcus: Bei Gold und Silber auf das Bauchgefühl vertrauen

Charlotte McLeod von The Investing News Network sprach vergangene Woche mit Chris Marcus über dessen aktuelle Einschätzung zu Gold und Silber.Der Gründer von Arcadia Economics spricht in dem Video ausführlich über die Manipulation der Edelmetallpreise durch Großbanken. Auch sein Buch "The Big Silver Short" befasst sich mit diesem Thema.Er rät den Anlegern, sich nicht durch die Volatilität und Unsicherheiten verunsichern zu lassen. Man sollte vielmehr auf das eigene Bauchgefühl vertrauen. Allerdings glaubt er, dass die Unterdrückung der Preise tatsächlich bald enden könnte.Trotzdem bevorzugt Marcus anstelle von ETF-Anteilen nach wie vor physisches Gold und Silber oder Bergbauaktien, wobei letztere natürlich ein höheres Risiko böten.© Redaktion GoldSeiten.de