Maritime Resources: Weitere Ergebnisse aus Bohrprogramm bei Hammerdown, durchteuft 1,80 m mit 18,81 g/t Gold

Bohrloch-von bis Länge (Au Ag

Nr. (m) (m) m) g/t g/t



HD-GC-20-8,4 9,1 0,7 3,10 1,63

08



einschlie8,9 9,1 0,2 10,013,70

ßlich



HD-GC-20-14,0 15,0 1,0 0,67 0,20

08



HD-GC-20-29,0 30,0 1,0 0,83 0,40

08



HD-GC-20-45,7 46,0 0,3 0,69 0,70

08



HD-GC-20-51,0 52,2 1,2 0,29 1,80

08



HD-GC-20-52,9 53,4 0,5 0,35 0,70

08



HD-GC-20-60,0 60,2 0,2 8,90 1,20

08



HD-GC-20-74,0 75,0 1,0 0,65 0,30

08



HD-GC-20-12,2 12,6 0,4 4,86 7,83

09



einschlie12,2 12,4 0,2 8,92 15,80

ßlich



HD-GC-20-22,5 24,5 2,0 3,20 1,31

09



einschlie23,0 23,2 0,2 14,212,40

ßlich



einschlie23,8 24,0 0,2 16,028,90

ßlich



HD-GC-20-61,2 62,0 0,8 0,27 0,10

09



HD-GC-20-66,0 76,0 10,0 0,80 0,25

09



HD-GC-20-8,0 9,0 1,0 0,89 0,50

10



HD-GC-20-11,0 12,0 1,0 0,39 0,40

10



HD-GC-20-14,5 14,7 0,2 1,11 0,20

10



HD-GC-20-24,0 26,0 2,0 1,20 0,60

10



HD-GC-20-36,0 38,7 2,7 0,89 0,38

10



einschlie36,0 37,0 1,0 2,19 0,60

ßlich



HD-GC-20-55,1 55,8 0,7 2,63 1,21

10



einschlie55,6 55,8 0,2 8,60 4,00

ßlich



HD-GC-20-73,0 83,0 10,0 0,42 0,30

10



HD-GC-20-5,0 6,0 1,0 0,26 0,90

11



HD-GC-20-23,4 29,6 6,2 1,93 1,85

11



einschlie28,2 28,7 0,5 13,3613,30

ßlich



HD-GC-20-40,0 40,2 0,2 1,40 0,70

11



HD-GC-20-45,6 46,2 0,6 2,64 0,61

11



HD-GC-20-50,2 51,9 1,8 0,82 0,82

11



HD-GC-20-7,5 7,7 0,2 0,77 0,10

12



HD-GC-20-14,2 16,0 1,8 18,8115,66

12



einschlie14,2 14,4 0,2 167,7140,7

ßlich 7 0



HD-GC-20-Loch endete in Hohlraum

13







HD-GC-20-Loch endete in Hohlraum

14







HD-GC-20-31,0 32,0 1,0 0,41 0,10

15



HD-GC-20-47,0 50,7 3,7 0,29 0,29

15



einschlie47,0 48,0 1,0 0,42 0,60

ßlich



einschlie50,0 50,7 0,7 0,68 0,40

ßlich



HD-GC-20-60,0 61,0 1,0 0,25 0,70

15



HD-GC-20-64,0 66,6 2,6 0,43 0,64

15



einschlie65,9 66,6 0,7 1,17 0,64

ßlich



HD-GC-20-69,0 71,6 2,6 0,42 0,75

15



einschlie70,8 71,6 0,8 1,02 1,68

ßlich



HD-GC-20-75,1 75,3 0,2 45,989,10

15



HD-GC-20-5,3 6,0 0,7 0,99 2,30

16



HD-GC-20-41,8 43,5 1,7 0,70 0,13

16



HD-GC-20-49,5 49,8 0,3 78,019,10

16



HD-GC-20-55,0 56,0 1,0 0,23 0,30

16



HD-GC-20-57,5 59,0 1,5 0,29 0,16

16



HD-GC-20-73,0 74,7 1,7 11,795,34

16



einschlie73,6 74,7 1,1 17,764,63

ßlich



einschlie74,1 74,7 0,6 29,717,00

ßlich



HD-GC-20-83,0 84,0 1,0 0,52 0,50

16



HD-GC-20-Loch endete in Hohlraum

17







HD-GC-20-6,3 7,0 0,7 1,19 1,13

18



HD-GC-20-17,0 19,0 2,0 1,54 1,90

18



HD-GC-20-4,5 6,8 2,4 0,70 0,81

19



einschlie6,0 6,8 0,9 1,67 1,60

ßlich



HD-GC-20-50,4 50,6 0,2 1,11 0,50

19



HD-GC-20-66,0 67,0 1,0 0,20 0,10

19



HD-GC-20-83,0 86,0 3,0 2,29 0,75

19



einschlie84,3 84,8 0,5 5,19 0,90

ßlich



HD-GC-20-8,6 12,7 4,1 12,433,29

20



einschlie9,0 9,3 0,2 89,287,13

ßlich



einschlie11,3 12,7 1,5 20,583,89

ßlich



HD-GC-20-24,7 24,9 0,2 9,52 2,40

20



MP-20-10013,0 14,0 1,0 1,69 1,00

MP-20-10052,0 53,0 1,0 0,21 0,10

MP-20-10077,3 77,9 0,6 1,03 0,80

MP-20-10087,6 92,7 5,1 5,42 6,24

einschlie87,6 87,9 0,3 77,9768,60

ßlich



MP-20-10094,5 96,9 2,5 0,65 1,82

MP-20-10132,3 32,8 0,5 0,51 0,50

MP-20-10133,9 34,1 0,2 0,84 1,60

MP-20-10136,3 36,6 0,3 0,49 0,70

MP-20-10147,0 52,0 5,0 1,43 0,80

einschlie47,0 47,5 0,5 5,33 2,00

ßlich



einschlie51,4 51,6 0,2 17,967,40

ßlich



MP-20-10195,0 96,2 1,2 1,68 0,75

einschlie95,8 96,2 0,4 4,09 1,80

ßlich



MP-20-101118,3 119,00,7 2,50 7,28

MP-20-10211,6 12,3 0,7 0,68 1,01

MP-20-10226,0 27,5 1,5 1,73 0,80

einschlie27,3 27,5 0,2 12,533,40

ßlich



MP-20-10235,0 35,3 0,3 2,19 9,10

MP-20-10251,9 52,2 0,3 0,77 0,40

MP-20-10295,0 96,0 1,0 0,45 0,30

MP-20-96 30,7 34,0 3,3 4,10 2,56

einschlie30,7 32,0 1,3 9,85 5,73

ßlich



MP-20-96 31,5 32,0 0,5 17,079,40

MP-20-96 56,5 57,0 0,4 0,24 0,10

MP-20-96 61,0 61,7 0,7 0,26 1,00

MP-20-96 71,0 72,0 1,0 0,50 0,20

MP-20-96 75,0 76,0 1,0 0,23 0,10

MP-20-98 17,4 17,7 0,3 0,90 0,80

MP-20-99 13,0 17,1 4,0 0,48 0,82

einschlie13,0 13,2 0,2 5,04 9,30

ßlich



einschlie16,9 17,1 0,2 3,37 1,70

ßlich



MP-20-10319,3 20,8 1,6 1,29 0,59

einschlie20,5 20,8 0,3 5,36 1,60

ßlich



MP-20-10338,0 38,4 0,4 0,98 1,00

MP-20-10375,0 78,4 3,3 0,77 0,47

einschlie75,0 75,3 0,3 3,88 0,80

ßlich



einschlie76,2 76,5 0,3 2,33 1,30

ßlich



einschlie78,1 78,4 0,3 2,63 0,90

ßlich



MP-20-10397,4 99,0 1,6 1,85 0,53

einschlie97,4 97,5 0,2 16,632,50

ßlich



MP-20-10465,6 66,4 0,8 2,72 1,09

einschlie66,1 66,4 0,3 5,39 1,70

ßlich



MP-20-10491,5 91,7 0,3 21,723,70

MP-20-10495,0 95,2 0,2 25,163,70

MP-20-104115,1 115,30,2 9,10 3,70

MP-20-104122,3 123,00,4 5,90 0,63

MP-20-104129,8 130,00,2 58,2110,00

MP-20-10549,3 49,5 0,2 9,81 1,60

MP-20-105110,2 112,11,9 1,92 1,38

einschlie110,7 110,90,2 14,708,00

ßlich



MP-20-105126,1 127,21,1 9,51 4,43

MP-20-10650,9 51,1 0,3 2,92 0,80

MP-20-10682,7 86,0 3,3 0,66 0,15

einschlie82,7 83,0 0,3 3,40 0,60

ßlich



MP-20-106108,6 110,01,4 22,136,29

einschlie108,6 108,90,3 40,668,85

ßlich



einschlie108,8 108,90,1 102,012,30

ßlich 5



MP-20-106109,6 110,00,4 40,0611,80

MP-20-106113,5 113,70,2 12,382,40

MP-20-1077,1 10,9 3,9 4,83 1,07

einschlie7,1 7,3 0,2 9,23 2,10

ßlich



einschlie9,8 10,0 0,2 55,3610,20

ßlich



MP-20-107110,7 110,90,2 1,40 0,10

MP-20-107129,9 130,70,8 6,06 3,66

MP-20-107143,1 143,30,2 19,024,10

MP-20-107146,1 147,51,5 3,68 2,08

einschlie146,1 146,50,5 11,056,30

ßlich



MP-20-107150,0 151,71,7 5,58 2,82

einschlie151,0 151,20,2 33,7911,70

ßlich



MP-20-107164,1 165,71,7 0,38 0,33

einschlie164,1 164,30,2 2,04 1,10

ßlich



MP-20-10868,2 69,0 0,8 1,24 0,70

MP-20-10911,8 12,2 0,4 5,11 0,70

MP-20-10948,5 48,7 0,2 52,7915,20

MP-20-10999,1 99,3 0,3 2,24 0,60

MP-20-109131,2 131,60,4 10,234,80

MP-20-109138,2 139,61,4 1,79 0,46

einschlie138,7 139,10,4 4,49 0,90

ßlich



MP-20-11033,2 33,4 0,2 2,63 0,10

MP-20-11042,6 42,8 0,2 4,36 0,10

Bohrloch-Nord-ausOst-ausrHöhe BohrkragBohrkragGesamtti

Nr. richtungichtung en en efe

(m)

FallwinkAzimut

el



MP-20-93 5.489.20555.260 196 155 -51 154

5



MP-20-94 5.489.14555.285 195 152 -53 76

9



MP-20-95 5.489.08555.255 198 146 -61 100

8



MP-20-96 5.489.07555.235 198 166 -62 100

5



MP-20-97 5.489.06555.223 199 153 -51 31

0



MP-20-98 5.489.05555.205 199 155 -54 20

8



MP-20-99 5.489.12555.185 195 157 -49 41

5



MP-20-1005.489.11555.175 195 157 -62 110

9



MP-20-1015.489.12555.142 194 154 -55 125

4



MP-20-1025.489.14555.055 194 178 -45 142

7



MP-20-1035.489.16555.055 192 180 -47 178

9



MP-20-1045.489.20555.055 189 177 -48 226

5



MP-20-1055.489.15555.005 192 179 -45 150

0



MP-20-1065.489.14554.990 192 176 -52 130

1



MP-20-1075.489.16554.908 195 179 -50 175

5



MP-20-1085.489.17555.005 193 182 -49 175

5



MP-20-1095.489.16554.990 193 179 -45 157

4



MP-20-1105.489.19555.005 188 179 -45 151

7



HD-GC-20-5.489.07554.958 198 186 -50 76

08 0



HD-GC-20-5.489.08554.958 197 183 -49 79

09 0



HD-GC-20-5.489.08554.958 196 177 -51 88

10 9



HD-GC-20-5.489.10554.958 194 178 -51 55

11 0



HD-GC-20-5.489.07554.945 196 182 -50 23

12 9



HD-GC-20-5.489.07554.940 197 179 -52 7

13 0



HD-GC-20-5.489.07554.932 196 187 -50 7

14 0



HD-GC-20-5.489.11554.933 194 182 -51 91

15 9



HD-GC-20-5.489.12554.920 194 181 -50 121

16 2



HD-GC-20-5.489.09554.920 195 178 -49 26

17 0



HD-GC-20-5.489.08554.920 195 175 -49 37

18 0



HD-GC-20-5.489.07554.920 196 180 -51 91

19 0



HD-GC-20-5.489.09554.945 195 179 -50 35

20 0

Toronto, 31. August 2020 - Maritime Resources (TSX.V: MAE) (Maritime oder das Unternehmen) freut sich, weitere Analyseergebnisse aus seinem 10.000 Meter umfassenden Explorationsprogramm im Goldprojekt Hammerdown (Hammerdown oder das Projekt) unweit der Städte Springdale und Kings Point in Neufundland und Labrador (NL) bekannt zu geben. Das Explorationsprogramm beinhaltet Ergänzungsbohrungen (Infill-Bohrungen) und Diamantbohrungen zur Untersuchung des Erzgehaltes innerhalb der Abgrenzungen des in der wirtschaftlichen Erstbewertung (PEA)1,2 beschriebenen Minenentwurfs sowie eine Reihe von Explorationsbohrungen, die schwerpunktmäßig in Zonen mit guten Chancen auf neue hochgradige Entdeckungen und potenzielle Ausläufer der Mineralressourcen niedergebracht werden.Das Explorationsprogramm von Maritime bei Hammerdown liefert nach wie vor hochgradige Gold- und Silberabschnitte in einer Reihe mineralisierter Zonen innerhalb des Minenentwurfs für die Tagebaugrube aus der PEA. Unser Explorationsteam und unsere Auftragnehmer haben unter Einhaltung strikter Sicherheitsmaßnahmen in Zusammenhang mit Covid-19 über 10.000 Bohrmeter auf sichere Weise absolviert. Für die Zukunft planen wir, unser Explorationsprogramm von Hammerdown ausgehend mit 2 bis 3 Bohrgeräten auszuweiten, und zielen dabei auf Möglichkeiten zur Erweiterung der Ressourcen entlang des 5 km langen mineralisierten Trends, einschließlich der Lagerstätte Orion, ab. Überdies wurden in wichtigen Gebieten im Bereich Whisker Valley Schürfgrabungen eingeleitet und wir werden in den kommenden Wochen bei mehreren aussichtsreichen Zielgebieten Diamantbohrungen absolvieren, meint Garette Macdonald, President und CEO von Maritime.- 18,81 g/t Au und 15,66 g/t Ag über 1,8 Meter, einschließlich 167,77 g/t Au und 140,70 g/t Ag über 0,2 Meter in Bohrloch HD-GC-20-12- 12,43 g/t Au und 3,29 g/t Ag über 4,1 Meter, einschließlich 89,28 g/t Au und 7,13 g/t Ag über 0,2 Meter in Bohrloch HD-GC-20-20- 5,42 g/t Au und 6,24 g/t Ag über 5,1 Meter, einschließlich 77,97 g/t Au und 68,60 g/t Ag über 0,3 Meter in Bohrloch MP-20-100- 22,13 g/t Au und 6,29 g/t Ag über 1,4 Meter, einschließlich 40,66 g/t Au und 8,85 g/t Ag über 0,3 Meter in Bohrloch MP-20-106Die Infill-Bohrungen bei Hammerdown durchteufen nach wie vor mehrere hochgradig mineralisierte Erzgänge, was dem dem Mineralressourcenmodell und vorherigen Diamantbohrungen entspricht.Die Bohrungen zur Untersuchung des Erzgehaltes lieferten die erwarteten Gehalte und haben den Haupterzgang wie vorhergesehen durchteuft. Diese Löcher werden die Verfeinerung des nächsten Mineralressourcenmodells mit zusätzlichen Daten ermöglichen, die Informationen zur Variabilität der Gold- und Silbergehalte in der gesamten Lagerstätte beinhalten.Die Bohrlöcher HD-GC-20-08, HD-GC-20-09 und HD-GC-20-10, die zur Untersuchung des Erzgehalts absolviert wurden, wurden in die geplante südliche Grubenwand erweitert und durchteuften dort neue Mineralisierungszonen, die in der aktuellen Mineralressourcenschätzung nicht berücksichtigt worden sind. Es finden derzeit noch Analysen an mehreren verbleibenden Bohrlöchern im Labor statt und die Ergebnisse werden voraussichtlich in den kommenden Wochen veröffentlicht werden.Es sind derzeit zwei Bohrgeräte bei Hammerdown aktiv, wobei ein Gerät eine Reihe von kurzen Bohrlöchern niederbringt, um die neuen Mineralisierungszonen, die in der ersten Bohrphase entdeckt wurden, zu erweitern. In den kommenden Wochen sollen auch zusätzliche Explorationsarbeiten im Zielgebiet Lochinvar, 300 Meter nordöstlich von Hammerdown, durchgeführt werden. In der Vergangenheit wurde dort eine hochgradige Goldmineralisierung im Hangende oberhalb der Kupfer-Zink-Silber-Mineralisierung durchteuft. Ein zweites Bohrgerät hat im Rahmen eines 2.000 Meter umfassenden Programms mit den Bohrungen bei Orion begonnen. Ziel des Programms ist es, die Goldmineralisierung in dieser Lagerstätte, die sich 1,5 km südwestlich von Hammerdown befindet, zu erweitern und genauer abzugrenzen. Orion ist nach Norden, in Richtung Hammerdown und in der Tiefe offen.Abbildung 1: Planansicht der fertiggestellten Diamantbohrlöcher (zur Vergrößerung auf das Bild klicken)https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/53226/PR_200831_3 2020 Results_Final_REV_DEPRcom.001.jpegMaritime engagiert sich weiterhin dafür, proaktiv über seine aktuellen und zukünftigen Aktivitäten zu berichten. Ein robustes Investor-Relations-Programm ist im Gange, um das fortlaufende Engagement der Aktionäre zu gewährleisten und sicherzustellen, dass die Finanzgemeinde und alle Stakeholder über die Pläne des Unternehmens informiert bleiben. Nachstehend finden Sie eine Übersicht über die für den Herbst geplanten Kommunikationsinitiativen.- HEUTE - Interview: #askMAE auf SFLive mit Kai Hoffmann von Soar Financial31. August 2020 um 13 Uhr EDTGarrett Macdonald wird ein Unternehmensupdate liefern und die heutigen Explorationsergebnisse erörtern.https://www.soarfinancial.com/latest-media/https://twitter.com/soarfinancial- 6ix Summit (Live-Online-Seminar)9. September 2020 um 12 Uhr EDTUnternehmensupdate: Übersicht über Aktivitäten im Sommer und Pläne für den Herbst durch Garrett Macdonald & Jeremy Niemihttps://webinars.6ix.com/6ix/Maritime-Resources-Provides-a-Corporate-Update- Precious Metals Summit Beaver Creek (virtuelle Konferenz)15. - 17. September 2020Präsentation am 15. September um 8:15 Uhr EDT im virtuellen Raum Nummer 2https://www.precioussummit.com/event/2020-summit-colorado/- 121 Americas Mining Investment Conference28. - 30. Oktober 2020https://www.weare121.com/121mininginvestment-new-york/- Andere bevorstehende Medienberichte im September 2020 (Einzelheiten müssen noch bestätigt werden):Garrett Macdonald im Interview mit Matthew Gordon, Gründer von Crux Investorhttps://www.cruxinvestor.com/Garrett Macdonald im Interview mit Trevor Hall, Moderator von Mining Stock Dailyhttps://www.miningstockdaily.com/Das Unternehmen weist seine Aktionäre darauf hin, dass die Jahreshauptversammlung des Unternehmens aufgrund der Covid-19-Pandemie über die übliche 15-monatige Frist seit der letzten Jahreshauptversammlung hinaus verzögert wird und für den 20. Oktober 2020 anberaumt ist.Die Abschnitte in der obigen Tabelle entsprechen Interpretationen zufolge annähernd der wahren Mächtigkeit und die Goldgehalte sind nicht gedeckelt.1.-Siehe Pressemitteilung vom 29. Februar 2020.2.-Weitere Informationen finden Sie im technischen Bericht mit dem Titel The Hammerdown Gold Project, Newfoundland and Labrador Preliminary Economic Assessment mit Stichtag 15. April 2020, der unter www.maritimeresourcescorp.com oder unter dem Sedar-Profil des Unternehmens unter www.sedar.com verfügbar ist. Es kann nicht gewährleistet werden, dass die Explorationsbohrungen zur Abgrenzung einer Mineralressource führen werden. Für Mineralressourcen, bei denen es sich nicht um Mineralreserven handelt, wurde keine wirtschaftliche Machbarkeit nachgewiesen. Es gibt auch keine Gewissheit, dass abgeleitete Mineralressourcen durch weitere Bohrungen in die gemessene und angezeigte Kategorie oder in Mineralreserven umgewandelt werden, sobald wirtschaftliche Überlegungen angewendet werden. Maritime Resources hält eine hundertprozentige Beteiligung am Konzessionsgebiet Green Bay, das auch die ehemalige Goldmine Hammerdown und das Konzessionsgebiet Orion sowie das Explorationsprojekt Whisker Valley einschließt, die alle in der Nähe vom Bergbaugebiet Baie Verte und von King's Point (Neufundland und Labrador) liegen. Die Goldlagerstätte Hammerdown zeichnet sich durch nahezu senkrechte, schmale mesothermale Quarzgänge aus, die in Pyrit gelagertes Gold enthalten. Hammerdown wurde zuletzt zwischen 2000 und 2004 von Richmont Mines betrieben und produzierte 143.000 Unzen Gold mit einem durchschnittlichen Gehalt von 15,7 g/t Au durch eine Kombination aus Tagebau aus schmalen Erzgängen und Untertagebau.Für das Board:Garett Macdonald, MBA, P.Eng.President und CEODie Explorationsaktivitäten im Goldprojekt Hammerdown werden vor Ort vom Explorationsleiter des Unternehmens, Larry Pilgrim, P.Geo., und dem technischen Berater Jeremy Niemi, P.Geo., geleitet. Larry Pilgrim, P.Geo., Explorationsleiter, ist der qualifizierte Sachverständige im Sinne von National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects des Unternehmens und hat den technischen und wissenschaftlichen Inhalt dieser Pressemitteilung vorbereitet, bestätigt und genehmigt. Das Unternehmen hält sich bei der Durchführung, Dokumentation und Berichterstattung seiner Explorationsaktivitäten in seinen Explorationsprojekten strikt an die CIM-Richtlinien (CIM Best Practices Guidelines).Alle gewonnenen und in dieser Pressemeldung beschriebenen Proben wurden von der Firma Eastern Analytical Limited (EAL) aus Springdale (Neufundland und Labrador) analysiert. EAL ist ein nach der Norm ISO 17025:2005 akkreditiertes Labor, das eine genau definierte Auswahl an Verfahren anwenden darf. EAL steht in keinem Nahverhältnis zu Maritime Resources. Die Proben werden von den Feldteams von Maritime in Plastiksäcke verpackt und zu EAL gebracht, wo sie getrocknet, zerkleinert und gemahlen werden. Die Proben werden auf einen Siebdurchlauf von - 10 Mesh (80 %) zerkleinert und mit Hilfe eines Probenteilers in rund 250 Gramm schwere Teilproben unterteilt. In einer Ringwalzenmühle wird die Probe auf einen Siebdurchlauf von - 150 Mesh (95 %) weiter zerkleinert. Ausgeschiedenes Probenmaterial wird in einem sicheren Bereich am Standort von EAL für künftige Referenzzwecke eingelagert. Aus den 250 Gramm wird eine repräsentative Teilprobe von 30 Gramm zur Analyse ausgewählt; anschließend führt EAL eine Flammprobe gefolgt von einem Säureaufschluss und einer Atomabsorptionsanalyse durch, um den Goldgehalt zu ermitteln. Der Gehalt an weiteren Metallen wird mittels Säureaufschluss und einer abschließenden 34-Element-ICP-Analyse untersucht. EAL führt ein umfassendes Qualitätskontrollprogramm durch, bei dem jedem Probenstrom Standard-, Doppel- und Leerproben hinzugefügt werden.Tania Barreto (Shaw), CPIR, Investor Relations-LeiterinMaritime Resources Corp.1900-110 Yonge Street, Toronto, ON M5C 1T4info@maritimegold.comwww.maritimeresourcescorp.comhttps://www.youtube.com/watch?v=1GsHU2zQ26cVorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen: Einige der hierin gemachten Aussagen und enthaltenen Informationen sind zukunftsgerichtete Informationen im Sinne von National Instrument 51-102 - Continuous Disclosure Obligations. Zukunftsgerichtete Aussagen sind oft durch Begriffe wie wird, kann, sollte, erwartet, beabsichtigt, zeigt, plant und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten Aussagen bezüglich des Potenzials, die Mineralressourcen- und Mineralreservenschätzungen zu erhöhen; der Entscheidung des Unternehmens, das Projekt wieder in Betrieb zu nehmen; der Pläne des Unternehmens hinsichtlich der Tiefenerweiterung der Lagerstätte bei Hammerdown; der Pläne des Unternehmens hinsichtlich des Abschlusses zusätzlicher Ergänzungsbohrungen und Gehaltskontrolltests im Rahmen des PEA-Minenplans; sowie der Pläne des Unternehmens hinsichtlich der zuvor identifizierten Bohrziele; des voraussichtlichen Zeitpunkts der Einreichung des Genehmigungsantrags für Hammerdown; und der Entscheidung des Unternehmens, neue Konzessionsbeteiligungen und Geschäftsmöglichkeiten zu erwerben. Solche Aussagen sind unter anderem bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren unterworfen, die dazu führen können, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens oder die Ergebnisse der Branche erheblich von zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen unterscheiden, die durch solche zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückt oder impliziert werden. Alle zukunftsgerichteten Aussagen und zukunftsgerichteten Informationen basieren auf vernünftigen Annahmen, die vom Unternehmen zum Zeitpunkt der Information in gutem Glauben getroffen wurden. Solche Annahmen beinhalten, ohne Einschränkung, den Preis und die voraussichtlichen Kosten für die Gewinnung von Basismetallkonzentraten, Gold und Silber; das Vorhandensein und die Kontinuität solcher Mineralien mit modellierten Gehalten und Werten; die Kapazitäten verschiedener Maschinen und Anlagen; die Voraussetzung, dass die Verwendung von einer Erzsortiertechnologie positive Ergebnisse liefern wird; die Verfügbarkeit von Personal, Maschinen und Anlagen zu geschätzten Preisen; Mineralgewinnungsraten und andere Angelegenheiten. Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen einer Vielzahl von Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse von den in den zukunftsgerichteten Informationen widergespiegelten Erwartungen abweichen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Fähigkeit des Unternehmens, weiterhin Zugang zu den Kapitalmärkten für Finanzierungen zu erhalten, die für den Erwerb, die Erhaltung und die Weiterentwicklung von Explorationskonzessionsgebieten oder Geschäftsmöglichkeiten erforderlich sind; globale finanzielle Bedingungen, einschließlich der Marktreaktion auf den Ausbruch des Coronavirus; Wettbewerb innerhalb der Branche, um aussichtsreiche Konzessionsgebiete oder neue Geschäftsmöglichkeiten zu erwerben; Wettbewerb mit anderen Unternehmen, die über größere technische und finanzielle Ressourcen verfügen; Schwierigkeiten bei der Herbeiführung einer Erschließungsentscheidung bei Hammerdown und bei der Durchführung von Explorationsprogrammen bei seinen Konzessionsgebieten in Neufundland und Labrador gemäß den vom Unternehmen vorgeschlagenen Zeitplänen und im Rahmen seiner Kostenschätzungen, sei es aufgrund von Wetterbedingungen, Verfügbarkeit oder Unterbrechung der Stromversorgung, Leistungsproblemen der mechanischen Ausrüstung, Naturkatastrophen oder Pandemien in den Gebieten, in denen das Unternehmen tätig ist, zunehmend strengeren Umweltvorschriften und anderen genehmigungsrechtlichen Einschränkungen oder der Aufrechterhaltung des Eigentumsrechts oder aufgrund anderer Faktoren im Zusammenhang mit der Exploration seiner Grundstücke, wie z.B. der Verfügbarkeit wesentlicher Lieferungen und Dienstleistungen; Faktoren, die das Unternehmen nicht vorhersehen und kontrollieren kann, wie z.B. die Marktgängigkeit von Mineralprodukten, die in den Konzessionsgebieten des Unternehmens hergestellt werden, die Ungewissheit, ob Mineralressourcen jemals in Mineralreserven umgewandelt werden, wenn wirtschaftliche Überlegungen angewendet werden, die Ungewissheit, ob abgeleitete Mineralressourcen durch weitere Bohrungen in die gemessenen und angezeigten Kategorien oder in Mineralreserven umgewandelt werden, wenn wirtschaftliche Überlegungen angewendet werden, Regierungsbestimmungen in Bezug auf Gesundheit, Sicherheit und Umwelt sowie der Umfang von Lizenzgebühren und Steuern auf die Produktion; die Verfügbarkeit von erfahrenen Auftragnehmern und Fachpersonal für die Durchführung von Arbeiten in einem wettbewerbsorientierten Umfeld und die sich daraus ergebenden negativen Auswirkungen auf Kosten und Leistung sowie andere Risiken und Ungewissheiten, einschließlich der in jedem Lagebericht, der den Geschäftsergebnissen beigelegt ist, beschriebenen. Darüber hinaus basieren zukunftsgerichtete Informationen auf verschiedenen Annahmen, einschließlich, ohne Einschränkung, Annahmen im Zusammenhang mit Explorationsergebnissen und -kosten sowie der Verfügbarkeit von Materialien und Fachkräften. Sollten eines oder mehrere dieser Risiken und Ungewissheiten eintreten oder sollten sich die zugrunde liegenden Annahmen als falsch erweisen, können die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen abweichen, die in zukunftsgerichteten Aussagen beschrieben wurden. Dementsprechend wird den Lesern empfohlen, sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen. Sofern nicht durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben, übernimmt Maritime keine Verpflichtung zur öffentlichen Aktualisierung oder Überarbeitung zukunftsgerichteter Informationen, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.Die TSX Venture Exchange (die TSX-V) und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX-V als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!