David M. Cole (EMX Royalty Corp.) Interview - Deals wie aus dem Bilderbuch

1:00 Der Goldpreisanstieg war nach angekündigtem QE absehbar

2:00 C19 bringt Veränderungen, z.B. weniger Reisen, mehr virtuelle Kontakte

2:45 Die Preisanstiege beleben die Geschäftsmöglichkeiten, 53 Projekte sind schon verkauft

3:40 EMX erschafft selbst Royalties durch eigene Expertise

4:45 EMX hat sich an Ensero (früher Alexco Umwelt-Tochter) mit hoher IRR beteiligt

5:30 Säure-Aussickerung ist ein Hauptproblem im Bergbau

6:20 Gemeinsame Exploration von West-USA und Kanada bietet Potential

7:30 EMX sucht nach wertschaffenden Geschäften, z.B. mit dem Revelo Portfolio in Chile

8:25 Antelope ist ein Musterbeispiel für organisches Wachstum, veroptioniert an Hochschild

9:45 Ein phantastisches Geschäft in Ontario und Quebec, fast zu gut

11:30 19,9% an der Rawhide LLC wären jetzt nicht mehr so billig, perfektes Timing

14:00 Zur Zeit werden viele mögliche Geschäfte geprüft und weitere Abschlüsse werden folgen

14:45 Andere Unternehmen entwickeln die Projekte, EMX profitiert davon

15:10 2021 bis 2023 wird der Cashflow deutlich steigen

16:00 Zijin startet Ende 2020 mit dem Abbau in Serbien, Royalties ab 2021

David Cole, Präsident & CEO von EMX Royalty Corp. (NYSE: EMX, TSX: EMX, WKN: A2DU32), unterhält sich mit Jan Kneist. Der Goldpreisanstieg war absehbar, verändert das Geschäft teilweise und sorgt für viele Geschäftsmöglichkeiten. EMX hat im letzten halben Jahr hervorragende Verträge ausgehandelt. Ensero bietet die Möglichkeit, vom wachsenden Umweltbewußtsein zu profitieren und sich neue Explorations-Chancen zu erschließen. Das Revelo Portfolio bietet einen Einstieg in Chile und das Antelope Projekt zeigt mustergültig das Geschäftsmodell von EMX. Rawhide entwickelt sich zur Cash-Cow und mit dem Portfolio in Ontario und Quebec wird wieder vielversprechendes Neuland beschritten. Die Aussichten stehen günstig und der Cashflow rollt an.