Top-10-Länder mit den größten Goldreserven

Ab dem Jahr 2010 wurden die Zentralbanken auf der Welt von Nettoverkäufern zu Nettokäufern von Gold. Im Jahr 2019 ging die offizielle Sektoraktivität im Vergleich zum Vorjahr um 1% zurück, wobei die Zentralbanken ihre Reserven um 650,3 Tonnen erhöhten. Das ist etwas weniger als 2018, als die Banken 656,2 Tonnen erwarben - der zweithöchste Wert in diesem Jahrhundert, so der World Gold Council (WGC). Die Top 10 der Zentralbanken mit den größten Goldreserven blieben in den letzten Jahren recht unverändert. Die Vereinigten Staaten halten Platz Nr. 1 mit mehr als 8.000 Tonnen Gold in ihren Tresoren - fast so viel wie die nächsten drei Länder zusammen.15 Zentralbanken tätigten 2019 Nettokäufe von 1 oder mehr Tonnen, was die anhaltende Nachfrage nach Bullion weltweit hervorhebt. Die Türkei war Käufer Nr. 1 - und fügte 159 Tonnen zu ihren Reserven hinzu. Polen tätigte den größten Einzelkauf im Jahr, als es 94,9 Tonnen im Juni erwarb. Der WGC merkt an, dass die Zentralbanken im letzten Jahrzehnt 5.019 Tonnen erwarben, was die Nettoverkäufe über 4.426 Tonnen von 2000 bis 2009 mehr als wettmachte. Die Goldreserven befinden sich nun nur 12% unter dem Allzeithoch von 38.491 Tonnen im Jahr 1966.Im Folgenden sehen Sie die 10 Länder mit den größten Goldreserven, beginnend mit den Niederlanden, die kürzlich von Indien überholt wurden. Die Zahlen sind vom August 2020 und enthalten nicht den Internationalen Währungsfonds (IWF) als Land; andernfalls hätte er Platz Nr. 3 eingenommen.• Tonnen: 612,5• Anteil der Auslandsreserven: 71,4%Die niederländische Zentralbank gab an, dass sie ihre Goldtresore von Amsterdam nach Camp New Amsterdam bewegen wird, etwa eine Stunde von der Stadt entfernt, und zitierte belastende Sicherheitsmaßnahmen am aktuellen Standort. Wie viele Leute erklärt haben, erscheint dies merkwürdig, wenn man bedenkt, dass die Bank erst kürzlich eine große Menge ihres Goldes aus den USA zurück ins Heimatland führte.• Tonnen: 657,7• Anteil der Auslandsreserven: 7,5%Es ist keine Überraschung, dass die Bank of India einige der größten Goldreserven der Welt besitzt. Das südasiatische Land, Heimat von 1,25 Milliarden Menschen, ist der zweitgrößte Konsument des Edelmetalls und ist einer der verlässlichsten Treiber der weltweiten Nachfrage. Indiens Fest- und Hochzeitssaison, von Oktober bis Dezember, war historisch betrachtet ein großer Segen für den Gold-Love-Trade.