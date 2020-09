American Silver Eagle: Verkäufe im August mehr als verdoppelt

Die Verkäufe der American-Eagle-Silbermünze sind im August 2020 nach einem Rückgang im Juli stark angestiegen. Auch gegenüber dem Vorjahresmonat ergab sich nach Angaben der US-amerikanischen Prägestätte U.S. Mint ein deutliches Plus.Nachdem im Juli 1.084.500 Stück der beliebten Anlagemünze verkauft worden waren, erreichte der Absatz im gerade geendeten August ganze 2.593.000 Stück, was einem Zuwachs von 139% entspricht.Im Vergleich mit dem Vorjahresmonat zeigt sich ein ähnlich hoher Anstieg. Hatten im August 2019 noch 1.007.000 Stück der 1-oz-Silbermünze den Besitzer gewechselt, so lag der Absatz im August dieses Jahres 157% höher.Im Gesamtjahr 2019 hat die U.S. Mint 14.863.500 American Silver Eagles an ihre autorisierten Händler geliefert. Im bisherigen Jahresverlauf wurden durch die starken Verkäufe im Januar, März und August bereits 16.294.000 Stück abgesetzt.© Redaktion GoldSeiten.de