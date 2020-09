Australian Kookaburra: Neues Motiv für 2021

Die aktuellen Anlagemünzen der australischen Perth Mint sind die Känguru - und Lunar -Münzen in Gold sowie die Kookaburra -, Koala -, Lunar - und die Känguru -Münzen in Silber. Des Weiteren gibt es verschiedene Ausführungen der Münze Australian Wedge-Tailed Eagle in Gold und Silber.In dieser Woche hat die Perth Mint die neue Silbermünze Australian Kookaburra für das Jahr 2021 vorgestellt. Die besagte Münze soll ab dem 12. Oktober 2020 zu 1 Unze und 1 Kilogramm erhältlich sein. Die 10-Unzen-Variante hat eventuell einen abweichenden Ausgabetermin.Die Motivseite zeigt diesmal einen einzelnen Kookaburra, der auf einem Ast eines Gummibaumes sitzt. Zudem findet man dort den Schriftzug "Australian Kookaburra", das Prägezeichen der Perth Mint "P", die Jahreszahl 2021, das Feingewicht und die Feinheitsangabe.Auf der Kehrseite ist das Porträtt der Königin Elisabeth II von Jody Clark sowie der Nennwert abgebildet; je nach Stückelung 1 Dollar, 10 Dollar oder 30 Dollar. In jede Münze wurde zudem mithilfe eines Mikrolasers ein Authentizitätsmerkmal eingraviert, das nur unter einer Lupe erkennbar wird.Die Silbermünze zu 1 Unze ist auf 500.000 Stück limitiert; die Münzen zu 10 Unzen und zu 1 Kilogramm unterliegen keiner Auflagenbegrenzung. Die Lieferung erfolgt in einer schützenden Kunststoffkapsel.© Redaktion GoldSeiten.de