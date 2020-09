Gold- & Silberproduktion Mexikos erholt sich im Juni

In dieser Woche veröffentlichte das mexikanische Institut für Statistik und Geografie ( INEGI ) die aktuellen Daten zur Produktion der mexikanischen Minen für Juni 2020. Wie daraus hervorgeht, ist die Fördermenge der Goldminen Mexikos im sechsten Monat des Jahres im Vergleich zum Vorjahreszeitraum nur leicht gesunken. Die Silberproduktion konnte sogar gesteigert werden.Im Juni wurden demnach 5,6 Tonnen Gold produziert, was einem Minus von 3,0% entspricht. Im Juni 2019 hatte das Land noch 5,8 Tonnen des Metalls fördern können.Die Silberproduktion stieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum indes deutlich an. Im Juni 2020 belief sich der Minenausstoß auf 324,9 Tonnen (+29,6%); im Vorjahreszeitraum hatte die Produktion 250,6 Tonnen erreicht.© Redaktion GoldSeiten.de