First Majestic Silver Corp. veröffentlicht ESG-Bericht zur Nachhaltigkeit

Vancouver - First Majestic Silver Corp. (AG: NYSE; FR: TSX) (das Unternehmen oder First Majestic) freut sich, die Veröffentlichung seines ESG-Berichts zur Nachhaltigkeit (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) für das Jahr 2019 anzukündigen. In diesem Bericht fasst das Unternehmen seine vergangenen Leistungen im Jahr 2019, seine zukünftigen Ziele sowie seinen Ansatz in Fragen der Umweltverträglichkeit sowie der diversen sozialen Verpflichtungen zusammen. Im Bericht wird allen beteiligten Personen und Interessengruppen innerhalb und außerhalb des Unternehmens erläutert, welche Maßnahmen das Unternehmen zur Risikominimierung, in Gesundheits- und Sicherheitsfragen sowie im Bereich der Mitarbeiterführung und der kommunalen Öffentlichkeitsarbeit setzt.Wir freuen uns ganz besonders, die Veröffentlichung unseres ersten ESG-Berichts zur Nachhaltigkeit ankündigen zu können, meint Keith Neumeyer, President und CEO von First Majestic Silver. Dieser Erstbericht bildet eine neue Grundlage für die Maßstäbe, die wir in den kommenden Jahren in puncto nachhaltige Entwicklung setzen werden und bietet einem größeren Publikum die Möglichkeit, sich einen Überblick darüber zu verschaffen, wie sich unsere Geschäftstätigkeit in unserem Anspruch auf verantwortungsvolles Handeln und Transparenz gegenüber allen Beteiligten widerspiegelt.- Es wurden 3,8 Millionen US-Dollar in die Gesundheit der lokalen Bevölkerung, in Jugendprogramme, in Infrastrukturmaßnahmen und in den Zugang zu sauberem Wasser investiert.- In den Kommunen wurden mehr als 25.600 medizinische Untersuchungen durchgeführt.- Die Häufigkeitsrate aller erfassbaren (Unfall-)Ereignisse verbesserte sich gegenüber dem Jahr 2018 um 18 %.- Im Zuge von Aufforstungsinitiativen wurden 105.730 heimische Pflanzenarten angepflanzt.- Durch die Aufhaldung von Trockenrückständen konnten mehr als 80 % des verwendeten Wassers wiederaufbereitet werden.Der Bericht ist ab sofort auf der Webseite des Unternehmens als Download verfügbar: www.firstmajestic.comFirst Majestic ist ein börsennotiertes Bergbauunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf der Silberproduktion in Mexiko liegt und das seine Unternehmensstrategie konsequent auf die Erschließung seiner bestehenden Rohstoffkonzessionen konzentriert. Das Unternehmen besitzt und betreibt die Silber-Gold-Mine San Dimas, die Silber-Gold-Mine Santa Elena und die Silbermine La Encantada. Die Produktion bei diesen Minen soll 2020 zwischen 11,0 und 11,7 Millionen Unzen Silber bzw. 21,4 und 22,9 Unzen Silberäquivalent liegen.WEITERE INFORMATIONEN erhalten Sie über info@firstmajestic.com oder auf unserer Website unter www.firstmajestic.com bzw. unter unserer gebührenfreien Telefonnummer 1.866.529.2807.Unterschrift:Keith Neumeyer, President & CEODie Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!