Cardinal Resources Ltd.: Übernahmekampf nimmt Fahrt auf

China vs. Russland - Der Übernahmekampf um Cardinal Resources hat heute wieder deutlich an Fahrt aufgenommen.Während das Management von Cardinal das Cash-Angebot von Shandong bei 0,70 AUD unterstützt, kam heute der zweite Bieter Nord Gold mit einem deutlich höheren Angebot bei 0,90 AUD je Aktie in Cash. Nord Gold ist nun bereit, 420 Millionen AUD für die Firma zu bezahlen und hat sich über eine Optionsvereinbarung mit einem größeren Aktionär knapp 6 Millionen weitere Aktien gesichert.Ich habe die Aktie im allergrößten Corona-Chaos empfohlen, jedoch nicht in unser Depot gekauft. Jedoch möchte ich Sie kurz updaten, da doch einige Leser mutig waren und gekauft hatten.Die Aktie notierte in den vergangenen Wochen stetig leicht über dem Cash-Angebot der Chinesen und heute dann die Erhöhung des Übernahmeangebotes durch den russischen Goldproduzenten Nord Gold. Der Umsatz war heute stark (>64 Mio. Aktien) und die Aktie stieg erneut über das neue Cash-Angebot von 0,90 AUD.Der Markt scheint also weiterhin davon auszugehen, dass der Kampf um die Firma noch nicht zu Ende ist.Ich denke, so langsam haben wir uns an einen fairen Preis angenähert, doch ein "Schnaps" mehr könnte noch drin sein.Während es insgesamt im Bereich der Übernahmen sehr ruhig ist, haben sich Shandong und Nord Gold auf Cardinal eingeschossen. Vom Gefühl her kann man noch etwas halten, doch mittlerweile hat sich die Aktie seit der Empfehlung um mehr als 200% nach oben bewegt.© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport Wesentliche Informationsquellen für die Erstellung dieses Dokumentes sind Veröffentlichungen in in- und ausländischen Medien (Informationsdienste, Wirtschaftspresse, Fachpresse, veröffentlichte Statistiken, Ratingagenturen sowie Veröffentlichungen des analysierten Emittenten und interne Erkenntnisse des analysierten Emittenten).Zum heutigen Zeitpunkt ist das Bestehen folgender Interessenkonflikte möglich: Hannes Huster und/oder Der Goldreport Ltd. mit diesen verbundene Unternehmen:1) stehen in Geschäftsbeziehungen zu dem Emittenten.2) sind am Grundkapital des Emittenten beteiligt oder könnten dies sein.3) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte.4) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen.5) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder Leistung oder Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten.