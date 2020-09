Fed hat Kontrolle verloren - Adrian Day

Neils Christensen von Kitco News sprach im Rahmen der virtuellen Bergbaukonferenz "Mines and Money Online Connect" jüngst mit Adrian Day über die jüngste und die zu erwartende Entwicklung der Goldpreise.Der Chairman und CEO von Adrian Day Asset Management erklärt in dem Interview, dass er zum Ende des Jahres fest mit Goldpreisen über 2.000 USD rechne. Anleger sollten sich durch kurzfristige Gewinnmitnahmen und Konsolidierungen nicht verunsichern lassen. Er sei sehr bullisch eingestellt, da der US-Dollar aufgrund der extrem lockeren Goldpolitik der Fed einen langfristigen Abwärtstrend begonnen habe.Der Fondsmanager sei davon überzeugt, dass die Flutung der Märkte nicht rückgängig gemacht werden könne. Im Gegenteil, die Märkte seien geradezu abhängig von weiteren Stimuli, damit die Aktienmärkte gestützt werden könnten. "Die Fed ist außer Kontrolle geraten. Jerome Powell selbst hat gesagt, dass es keine Grenzen gibt. Es gibt keine roten Linien", so Day.Neben den Edelmetallen ist Day auch der Bergbaubranche gegenüber sehr optimistisch. Obwohl die Aktien in den letzten Monaten große Zuwächse verzeichnet hätten, seien sie historisch immer noch deutlich unterbewertet.© Redaktion GoldSeiten.de