Danakali Ltd. hat ein Problem?

Danakil kommt seit Wochen überhaupt nicht mehr vom Fleck und es fehlt ganz klar an substanziellen Neuigkeiten. Zwar bringt die Firma Projekt-Updates, doch diese sich nicht marktbeeinflussend.Anleger sind gelangweilt und in diesen Phasen wird man oft dazu verleitet, die Aktie einfach zu verkaufen. Danakali Ltd. hat das Problem, dass der Finanzier AFC den zweiten Teil der Eigenkapitaltranche noch nicht bezahlt hat, nachdem die erste Tranche bei 0,60 AUD je Aktie eingezahlt wurde. Bis November soll dies aber laut den letzten Updates erfolgen. Ich vermute aber, dass hier etwas anderes im Hintergrund abläuft.Die Regierung Eritreas braucht das Colluli Projekt, um die Wirtschaft des Landes anzukurbeln und um Arbeitsplätze zu schaffen. Der UNDP-Bericht hat gezeigt, welchen dramatischen Einfluss das Projekt auf die Wirtschaft des Landes haben wird.Nun hat man aber mit Danakali eine recht kleine Firma als Partner für Colluli, was in den vergangenen Jahren der Projektentwicklung und der Erstellung der Studien vollkommen in Ordnung war. Oft sind die kleinen Firmen hier deutlich aktiver, da sie ja nur auf das eine Projekt fokussiert sind. In großen Firmen mit vielen Projekten bleiben solche Arbeiten oft liegen.In der aktuellen Phase, in der es ans "Eingemachte" geht, erscheint Danakali aber zu langsam zu sein. AFC, die bei DANAKALI eingestiegen sind, um die Bande zu Eritrea zu stärken, kommen nicht in die Gänge und das zieht den Projektbau nach hinten.Ich glaube daher, dass dies der Regierung Eritreas nicht so gut gefallen wird und man eine deutlich schnellere Entwicklung bevorzugen würde.Die Verbindung und das Verhältnis zwischen Enamco und Danakali schätze ich als hervorragend ein und das Land weiß zu schätzen, was Danakali in den letzten Jahren unternommen hat.Nun könnte es aber an der Zeit sein, dass sich ein "dicker Fisch" dem Bau und der Entwicklung des Projektes annimmt.Danakali hat den Bau der Mine so abgestimmt, dass die CAPEX erträglich war und die Anleger nicht abschreckt. Jedoch wissen wir, dass Colluli ein Monster-Projekt ist, das mit einer Minenlaufzeit von mehr als 200 Jahren ausgestattet ist.Würde also eine große Firma das Projekt bauen, würde sie nicht mit Modul I und Modul II starten, sondern gleich in die Vollen gehen. Dazu gehört dann auch der Bau des neuen Hafens inkl. Transportbänder direkt vom Projekt in die Verladestation.Da der Regierung in Eritrea sehr viel an diesem Projekt gelegen ist, gehe ich aktuell davon aus, dass man nicht tatenlos zuschauen wird, bis Danakali oder AFC endlich in die Pötte kommen und die Finanzierung fertigstellen.Vielmehr glaube ich, dass man mit verbündeten Staaten, die seit vielen Jahren in Eritrea investieren, über Colluli spricht und größere Produktionsszenarien evaluiert. Nicht falsch verstehen: Ich erwarte nicht, dass Eritrea Danakali das Projekt "abnimmt".Was ich mir aber gut vorstellen kann ist, dass man Danakali, gemessen an den vorliegenden Buchwerten für Colluli, gerne "ausbezahlen" würde, sobald sich eine große kapitalkräftige Firma für die Entwicklung bereiterklärt.Der NPV für Colluli liegt bei 439 Millionen USD, somit hat der 50%-Anteil von Danakali einen Wert von 219,5 Millionen USD. Dies entspricht rund 300 Millionen AUD. Der Börsenwert von Danakali liegt bei rund 140 Millionen AUD.Übernahmen in Eritrea wurden bislang immer im Bereich der vorher festgelegen NPVs durchgeführt. Daher gebe ich aktuell kein Stück aus der Hand und übe mich in Geduld.© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport