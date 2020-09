Frank Holmes über Gold, die Fed und Airline-Aktien

David Lin von Kitco News sprach in dieser Woche mit Frank Holmes über dessen aktuelle Einschätzung zur Goldpreisentwicklung, über die Signale der Federal Reserve sowie über den Aktienmarkt.In Bezug auf Powells hawkisheres Auftreten vergangene Woche während des Symposiums in Jackson Hole und die Reaktionen darauf erklärt der CEO von U.S. Global Investors: "[Powell] musste beim Beginn des Symposiums zeigen, dass er ein bisschen hawkish ist, denn der Dollar befindet sich auf dem Weg nach unten. Das stand also in seinem Protokoll. Es handelt sich dabei aber lediglich um Stimmungsnachrichten, ignorieren Sie das. Schauen Sie sich lieber genauer an, wie viel Geld von der EU und Japan gedruckt wird, und hier und in China, es ist einfach atemberaubend."Laut Holmes beeinflussen derartige Nachrichten den Goldpreis nur kurzfristig. Überhaupt hält er die aktuell Preisentwicklung für sehr gesund. Durch die Volatilität und Konsolidierungen sollte man sich daher nicht verunsichern lassen, sondern diese als Kaufgelegenheiten nutzen. Sein aktuelles Motto zu Gold: "If you’re not long, you’re wrong." (Wenn du nicht long bist, liegst du falsch.)Neben Gold ist Holmes auch dem Aktienmarkt gegenüber optimistisch gestimmt. Besonders erwähnenswert sind hier die Aktien der Airlinebranche. Hier sieht er deutliches Potenzial für Kursanstiege voraus.© Redaktion GoldSeiten.de