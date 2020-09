Rick Rule: Krieg gegen Sparer; Schutz durch Gold

Wie Rick Rule, Präsident von Sprott U.S. Holdings, in einem Interview mit Neils Christensen von Kitco News erklärt, bleibe die US-Notenbank weiterhin gezwungen, die Zinssätze niedrig zu halten, um das Wachstum zu fördern. Und dies werde die Goldpreise weiter in die Höhe treiben."Man muss negative reale Zinssätze als das verstehen, was sie sind: Sie sind ein Krieg der Verschwender gegen die Sparer. Und in einer Demokratie ist der Gewinner dieses Krieges vorauszusehen, da die Verschwender so viel zahlreicher sind als die Sparer. Aus politischer Sicht tut die Fed also das Einzige, was sie tun kann", erklärt er im Rahmen der virtuellen Bergbaukonferenz Mines and Money Online Connect Global. "Ich sehe nicht, wie sie da herauskommen soll."Laut Rule wird der Marktanteil von Anlageprodukten im Zusammenhang mit Gold und Edelmetallen in den USA auf weniger als die Hälfte von 1% des gesamten Spar- und Anlagevermögens geschätzt. Der Durchschnittswert der letzten 30 Jahre liege bei etwa 2% und auf diesen Mittelwert dürfte der Anteil seiner Einschätzung nach wieder steigen.Der Experte sieht gute Chancen in Aktien von Goldbergbauunternehmen. Die Art des Investments hänge aber vom Anleger selbst ab. So sollten Käufer, die noch wenig Erfahrung im Bereich der Edelmetalle gesammelt haben, sich an Blue-Chip-Unternehmen sowie an Royalty- und Streaming-Unternehmen halten. Für Anleger, die schon eine gewisse Erfahrung mitbringen, böten indes mittelgroße Unternehmen mit hohem freien Cashflow gute Möglichkeiten.Obwohl der Experte zum Kauf von Gold rät, um sich vor der wachsenden wirtschaftlichen Unsicherheit zu schützen, glaubt er an eine Erholung in den USA. "Wir werden das durchstehen. Es wird nicht schön", erklärt er. "Einzeln sind wir zäh. Die Wahrheit ist, dass wir bisher individuell genug Wert generieren konnten, um uns unsere kollektive Dummheit leisten zu können. Ich sehe voraus, dass wir dies wieder tun werden, aber in der Zwischenzeit wird es unangenehm. Für diese Zwischenzeit sorge ich vor, indem ich Gold als Versicherung kaufe und Goldaktien kaufe, da diese aufgrund der aktuellen Goldpreise billig aussehen."© Redaktion GoldSeiten.de