Peter Hug: Wettlauf der Währungen nach unten

Michael McCrea von Kitco News sprach in dieser Woche mit Peter Hug über die Entwicklung der Gold- und Silberpreise. Der Direktor des Bereichs Global Trading bei Kitco Metals bestätigt, dass Gold und Silber im August einige Rücksetzer verzeichneten, mahnt Anleger aber, das Große Ganze nicht aus den Augen zu verlieren.Laut Hug war besonders die letzte Augustwoche sehr volatil, was aber der Zeit im Jahr geschuldet sei. In der letzten Woche des Monats August falle der Handel in der Regel sehr dünn aus. Die Leute würden ihre Kinder auf den erneuten Schulstart (in den USA) vorbereiten und die letzte wirkliche Sommerwoche ausnutzen. In dieser Zeit sei der Markt leicht zu bewegen.In Bezug auf die Verfügbarkeit von physischen Edelmetallen erklärt der Experte, dass das Goldangebot sich etwas normalisiert habe, bei Silber aber weiterhin Engpässe existierten.Insgesamt sieht Hug den Aufwärtstrend für Edelmetalle weiter als intakt an. Einige Unsicherheiten könnten im Herbst zu weiteren Preissteigerungen beitragen. Hier nennt er die US-Präsidentschaftswahlen, die Entwicklung am Arbeitsmarkt und die Wiederöffnung der Schulen.Zudem werde die US-Notenbank laut Hug, wie die anderen Zentralbanken auch, weiter Geld drucken und ihre Währung abwerten. "Ich denke, dies ist ein Wettlauf nach unten. Jeder versucht, seine Währung zu verbilligen. Es geht also nur darum, wer zuerst unten ankommt. Ich denke, die Fed bleibt äußerst akkommodativ." Gleiches gelte für Europa und Japan.© Redaktion GoldSeiten.de