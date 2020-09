Kitco-Umfrage: Wall-Street-Bären kehren langsam zurück

Die Stimmung am Goldmarkt wird gemischter, während der Preis weiter in einem Konsolidierungsmuster gefangen bleibt, so berichtet Kitco News im Rahmen der regulären Umfrage zur Goldpreisprognose. Kleinanleger bleiben kurzfristig deutlich bullisch gegenüber Gold, doch die Stimmung hat sich unter den Analysten der Wall Street verändert.Es gaben diesmal 15 Marktexperten ihre Meinung ab; davon waren vier (27%) der Ansicht, dass der Goldpreis diese Woche steigen wird. Weitere neun (40%) Analysten erwarten einen Preisrückgang, während fünf (33%) Experten Seitwärtsentwicklungen prognostizieren.Außerdem nahmen auch 1.263 Kleinanleger an der Umfrage teil. Davon waren 738 (58%) der Meinung, dass Gold diese Woche steigt. Außerdem erwarten 272 (22%) Befragte, dass der Goldpreis sinken wird, während 253 (20%) neutral blieben.© Redaktion GoldSeiten.de