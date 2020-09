Tech-Aktien überbewertet; Wo investieren?

David Lin von Kitco News sprach jüngst mit Michael Danov über das aktuelle Investmentumfeld und über mögliche Anlagechancen.Der Präsident und CIO von SBP Management erklärt in dem Gespräch, dass das makroökonomische Umfeld günstig für breite Aktienindizes seien. Allerdings hätten Momentum-Trader die Technologieaktien über eine angemessene Bewertung steigen lassen."Ich denke nicht, dass die Tech-Unternehmen dort sein sollten, wo sie heute sind. Ich denke, es sind unrealistische Bewertungen, die wir haben. Ob es die neue Welle von Robinhood-Tradern ist, die sie am Laufen hält? [...] Ich denke, irgendwann muss das realisiert werden. Sie handeln viel höher als sie sollten, und ich denke, ein Teil der Investments, die dorthin fließen, sollte in breitere Märkte und breitere Branchen diversifiziert werden."Der Fondsmanager ist Aktien gegenüber im Allgemeinen konstruktiv gestimmt. Gut entwickelt hätten sich in den vergangenen Monaten beispielsweise Bergbauaktien. Langfristig werde das Kapital aus den Tech-Aktien abfließen und in andere Indizes oder den Ressourcensektor investiert werden.© Redaktion GoldSeiten.de