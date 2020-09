Charles Day: 10% in Gold aktuell keine schlechte Idee

In einem Interview mit Business Insider sprach Charles Day, Senior Portfolio Manager bei UBS Wealth Management, über seine aktuelle Einschätzung zu Gold.Der Anlageexperte erklärt, dass die Rallye der Goldpreise zwar aktuell pausiere, ein Investment in das gelbe Metall aber trotzdem keine schlechte Idee sei: "Ich denke, die Rallye hat hier eine Pause eingelegt. Aber in Bezug auf Diversifizierung ist angesichts der jüngsten Entwicklungen eine kleine Allokation, vielleicht von bis zu 10%, im Moment kein schlechter Schachzug."Day habe nach zehn Jahren zum ersten Mal Ende des vergangenen Jahres wieder Gold gekauft, als der Preis unter 1.600 USD lag. "Ich hatte bis Ende letzten Jahres seit über einem Jahrzehnt kein Gold mehr gekauft. UBS sagte, es sei [vorteilhaft], eine kleine Allokation in Gold zu haben. Ich habe also Ende letzten Jahres eine Allokation von 5% vorgenommen", so Day.Das Edelmetall dient nach Einschätzung des Vermögensverwalters als gute Absicherung gegen einen schwachen Dollar. "Angesichts der aktuellen Zinssätze, dem Niveau des US-Dollar und der Märkte könnte es eine gute Absicherung darstellen."© Redaktion GoldSeiten.de