Öl-Brent touchiert wichtige Levels

Quelle Charts: Tradesignal Web Edition

Die Öl-Preis-Eskapaden vom Frühjahr fanden derweil ihre Beruhigung und somit erholte sich auch der Öl-Preis der Sorte Brent dynamisch. Vom Tiefpunkt betrachtet könnte sich das schwarze Gold während der vergangenen Monate nahezu punktuell bis zum benannten Widerstandsniveau der letzten Analyse vom 23. Juni bei 46,00 USD vorarbeiten. Seither kennzeichnet sich insbesondere der September durch Schwäche. Wichtig daher das gegenwärtig unterschrittene Unterstützungsniveau bei 42,21 USD im Auge zu behalten, da ein Verweilen darunter durchaus größeres Abwärtspotenzial in Richtung von 33,51 USD skizziert.Demgegenüber wäre ein Anstieg über das Vormonatshoch 46,76 USD als Garant für eine weitere Performance bis zum nächsten Widerstandsbereich bei rund 55,00 USD je Barrel anzusehen.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.