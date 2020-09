Goldnachfrage in China - Was verraten die Abhebungen an der SGE

Die chinesische Edelmetallbörse Shanghai Gold Exchange (SGE) hat im August 111,37 Tonnen physisches Gold ausgeliefert, dies berichtet der Marktbeobachter Lawrence Williams in seinem aktuellen Marktkommentar auf SharpsPixley Im Vergleich zu Juli (82,94 Tonnen) ergab sich damit ein Anstieg um 34%, verglichen mit August 2019 (107,73 Tonnen) handelt es sich um ein Plus von 3%. Damit wurde erstmals in diesem Jahr ein Anstieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum verzeichnet.Im bisherigen Jahresverlauf sind die Abhebungen von der SGE zwischenzeitlich aufgrund der Auswirkungen der Coronapandemie eingebrochen und erreichten insgesamt 667,13 Tonnen. In den Vorjahreszeiträumen waren es 1.162,85 Tonnen (Jan.-Aug. 2019) und 1.366,42 Tonnen (Jan.-Aug. 2018).Sollte die Nachfrage im weiteren Jahresverlauf nicht deutlich anziehen, könnten die Abhebungen im Gesamtjahr laut Williams erstmals seit 10 Jahren unter 1.000 Tonnen liegen. Allerdings gehe man bei SharpsPixley davon aus, dass die Nachfrage im weiteren Jahresverlauf nochmals anziehen könnte.Darüber ob die Goldtransaktionen an der Shanghaier Börse wirklich der tatsächlichen chinesischen Nachfrage nach dem Edelmetall entsprechen, herrscht nach wie vor Uneinigkeit. Williams sieht in den Abhebungen von der SGE jedoch in jedem Fall einen guten Indikator für die Gesamtnachfrage Chinas.© Redaktion GoldSeiten.de