Gold & Silber glänzen, während Fed Anleihehalter anvisiert

Nachdem die Aktienmarktindices am Donnerstag einen Ausverkauf verzeichneten, wurden viele Investoren dazu gezwungen, ihre Positionen zu überdenken. In den vergangenen Monaten haben Technologieunternehmen wie Apple, Amazon und Tesla die Märkte nach oben geführt. Gestern führten sie den Markt nach unten. Nun ist die Frage: Wo können Investoren in Zukunft Führung finden?Wie man es während Abwärtstagen für Aktien erwarten würde, hielt sich Gold relativ besser. In der Woche ist der Goldpreis jedoch um 2,3% gefallen, was den Spotpreis auf 1.928 Dollar je Unze bringt. Silber hingegen ist im Vergleich zum Handelsschluss am letzten Freitag um 4,1% auf 26,52 Dollar je Unze gefallen. Platin zeigt eine ähnliche Wochenabnahme um 4,1% auf 905 Dollar. Und Palladium zeigt enorme Stärke und ist um 3,0% gestiegen; es befindet sich derzeit bei 2.342 Dollar je Unze.Palladium hat in den letzten Jahren sicherlich Führungsstärke innerhalb der Edelmetallbranche bewiesen. Doch trotz der Zunahmen diese Woche befindet sich der Palladiumpreis noch immer unter seinen Hochs vom Februar. Und trotz der Schlappen in dieser Woche für Gold und Silber werden sie noch immer weit über den Niveaus gehandelt, die sie vor den Coronavirus-Lockdowns verzeichneten.Silber hat sich allgemein besser entwickelt als alle anderen Edelmetalle sowie Kupfer und die meisten Basismetalle. Silber schlägt zudem den Aktienmarkt im bisherigen Jahr - und übertrifft sogar den hochfliegenden Nasdaq. Anders als Aktien, die seit Jahren steigen und überkaufte Extrema erreicht haben, befindet sich Silber wahrscheinlich in den frühen Phasen eines Bullenmarktes. Silber wird auf diesem Weg sowohl steigen als auch stark sinken. Die Wahrscheinlichkeit zusätzlicher, kurzfristiger Abwärtspreisentwicklungen sollte langfristige Bullen also nicht entmutigen. Die Tatsache, dass Silber- und Goldmarkt von negativen Realzinsen und einem Tsunami an neuen, ungedeckten Papierschulden, die die Wirtschaft treffen werden, profitieren, sollte Ermutigung liefern.In dieser Woche prognostizierte das Congressional Budget Office ein jährliches Haushaltsdefizit von unglaublichen 3,3 Billionen Dollar. Die Vereinigten Staaten hatten seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr so viele Schulden. Offizielle meinen, dass das nationale Haushaltsdefizit dieses Jahr 3,3 Billionen Dollar erreichen wird, mehr als das Dreifache des Wertes von 2019. Und nächstes Jahr werden die Schulden wahrscheinlich die Größe der gesamten Wirtschaft erreicht haben. All das, während die staatliche Regierung 2 Billionen Dollar Ausgaben tätigt, um den Coronavirus und eine wirtschaftliche Rezession zu bekämpfen.Wenn die Regierungsschulden schneller wachsen als die Wirtschaft und letztlich das gesamte BIP des Landes übersteigen, signalisiert dies finanzielle Not. Ein Privatunternehmen, das mehr Schulden unterhält als der Wert seiner zugrundeliegenden Assets wäre mit Insolvenz konfrontiert. Dessen Anleihen würden als "Schrott" bewertet werden. Die US-Staatsanleihen sehen sich keiner derartigen Herabstufung gegenüber. Es ist nicht notwendigerweise so, dass Investoren Vertrauen in die Glaubwürdigkeit und Kreditfähigkeit der US-Regierung an sich haben. Doch sie glauben, dass die Federal Reserve eingreifen würde, um Staatsanleihen in unbegrenzter Menge zu erwerben, falls dies notwendig sein sollte.Die Druckerpresse der Fed wird die Halter von Staatsanleihen und anderer in Dollar ausgezeichneter Finanzvermögenswerte nicht vor echten Verlusten schützen. Tatsächlich wird das offene Programm der Fed, die Inflationsrate zu erhöhen, sicherstellen, dass Anleihehalter und Sparer über die Zeit hinweg Kaufkraft verlieren. Es ist nur die Frage, wie viel. Welche Person würde Assets halten, die praktisch garantiert an Wert verlieren werden? Vielleicht bietet die Tatsache, dass die Noten der Federal Reserve nach und nach an Wert verlieren, einigen Leuten eine Illusion der Sicherheit.Es stimmt, dass die Edelmetallmärkte auf täglicher Basis vergleichsweise volatil sein können. Doch das sind nur Störgeräusche, wenn Ihr Zeithorizont in Jahren gemessen wird. Der Kerntrend der Gold- und Silberpreise in Sachen Dollar verläuft aufwärts. In Sachen Aktienmarkt und anderen wichtigen Assetklassen besitzen Edelmetalle ebenfalls klares Potenzial, um über die kommenden Monate und Jahr Gewinne zu erzielen. Harte Währung dient zumindest als eine unverzichtbare Portfoliodiversifikation in unsicheren Zeiten. Wenn Märkte rotieren und der US-Dollar an Wert verliert, dann bieten physisches Gold und Silber eine konkrete Absicherung gegen Inflation und finanzielle Unsicherheit.© Mike GleasonMoney Metals ExchangeDer Artikel wurde am 7. September 2020 auf www.goldseek.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.