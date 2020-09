Platinangebot und -nachfrage: Auswertung Q2 und Prognose für 2020

Heute veröffentlichte der World Platinum Investment Council (WPIC) die neuste Ausgabe des "Platinum Quarterly". In diesem vierteljährlich erscheinenden Bericht wird die Lage des Platinmarktes durch unabhängige Experten für das zweite Quartal 2020 dargelegt und die Prognose für das Gesamtjahr 2020 aktualisiert.Laut den Angaben litt das Platinangebot im zweiten Quartal massiv unter den Corona-Maßnahmen und lag bei ungefähr 1,4 Millionen Unzen, ein Rückgang um 35% im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Das gesamte Angebot aus der Minenproduktion belief sich auf 989.000 Unzen, was im Jahresvergleich eine Abnahme von 40% darstellt.Die Gesamtnachfrage nach dem Edelmetall betrug 1,6 Millionen Unzen und nahm somit um 19% im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ab. Die Investitionsnachfrage belief sich insgesamt auf 393.000 Unzen, ein Plus von 212%. Die Bestände der Platin-ETFs verzeichneten in Q2 2020 Zuflüsse von 122.000 Unzen. Zudem stieg die Investitionsnachfrage nach Münzen und Barren um 49% auf 133.000 Unzen.Die Nachfrage aus dem Automobilsektor ging verglichen zum Vorjahreszeitraum um 48% auf 386.000 Unzen zurück. Die Nachfrage nach Platinschmuck sank im Jahresvergleich um 27% auf 392.000 Unzen.Insgesamt überstieg die Platinnachfrage das Angebot im zweiten Quartal des Jahres um 191.000 Unzen.Laut Angaben der Experten dürfte das Defizit im Gesamtjahr 336.000 Unzen erreichen. Die Gesamtnachfrage könnte den Schätzungen zufolge um 11% sinken und 7,44 Millionen Unzen erreichen. Das Platinangebot könnte im selben Zeitraum um 14% auf 7,1 Millionen Unzen zurückgehen.Den vollständigen Bericht können Sie hier in englischer Sprache herunterladen.© Redaktion GoldSeiten.de