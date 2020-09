Ron Paul: Größte Finanzblase in der Geschichte der Geldpolitik

David Lin von Kitco News sprach jüngst mit Ron Paul über die aktuelle Lage der Finanzmärkte.Der ehemalige US-Abgeordnete erklärt in dem Interview, dass die "monetäre Manipulation" der Wirtschaft durch die Notenbank zu Fehlinvestitionen und einer übermäßigen Anhäufung von Schulden geführt habe. Das Endergebnis seien ein übermäßig aufgeblähter Aktienmarkt, dem eine extreme Korrektur bevorstehen könnte, und ein Geldsystem nahe dem Zusammenbruch."Ich glaube, es ist die größte Finanzblase in der Geschichte der Geldpolitik weltweit. Die Korrektur wird ziemlich gewalttätig und ziemlich schlimm sein", so Paul.Auch das Inflationsziel der Fed erntet Kritik und Spott des Finanzexperten. Mutwillig jährlich einen Teil des Wertes des US-Dollars zu stehlen werde der Wirtschaft mit Sicherheit nicht helfen.© Redaktion GoldSeiten.de