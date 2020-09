Zunehmende Inflation könnte Silber auf 50 USD steigen lassen - Mitsubishi

Jonathan Butler, Edelmetallanalyst bei Mitsubishi, geht laut einer Meldung von Kitco News davon aus, dass Silber weiter steigen und neue Allzeithochs erreichen könnte.Seit Beginn der Pandemie habe sich der Preis des weißen Metalls mehr als verdoppelt, heißt es in einem in dieser Woche veröffentlichtem Bericht: "In der Zeit, seit die Realzinsen zu Beginn der Pandemie im März negativ wurden, sind die Silberpreise von 14 USD auf Höchststände von 29,86 USD gestiegen – ein Anstieg von 113%."Obwohl Silber sich in den letzten Monaten deutlich besser entwickelt habe als Gold, sei es im historischen Vergleich immer noch relativ billig. Das Gold/Silber-Verhältnis bewegt sich derzeit um den Bereich von 72,5. Laut Butler liegt der historische Durchschnitt für das Verhältnis bei 59."Wenn die Inflation weiter steigen würde, wie es die US-Notenbank jetzt zulässt, könnten die Realzinsen möglicherweise tiefer in den negativen Bereich als die aktuellen –1% sinken. Und Silber könnte entsprechend weiter steigen, wenn die Anleger einen billigen Inflationsschutz suchen und ihre Portfolios positionieren, um von den niedrigen Opportunitätskosten für das Halten eine Vermögenswerts ohne Rendite zu profitieren." Weiter erklärt Butler: "Silber muss noch weitere 20 US-Dollar steigen, bevor es das nominale Hoch von 2011 erreicht, aber dieses Niveau scheint jetzt erreichbarer zu sein als vor anderthalb Monaten."© Redaktion GoldSeiten.de