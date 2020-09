Die schweizer Goldsparrate liegt bei 12%

Die schweizer Bevölkerung besitzt 920 Tonnen Privatgold neben 1.040 Tonnen offiziellen Goldreserven. Insgesamt hat die Schweiz wahrscheinlich die größte, weltweite Menge Gold pro Kopf. Dieser Artikel ist Teil einer Reihe, in der wir nachforschen, wie viel Privatgold die großen Volkswirtschaften haben - Informationen, die für einen geldpolitischen Neustart sehr wichtig sein können.In meinem vorherigen [news=]Artikel[/ne462623ws], "Europa bereitete seit den 1970er Jahren einen weltweiten Goldstandard vor", sahen wir, dass sich die Welt möglicherweise auf ein neues internationales Währungssystem zubewegt, das Gold einbinden könnte. In dem Artikel enthüllt ich, dass europäische Zentralbanken monetäres Gold von den 1990er Jahren bis 2008 verkauften, um die Reserven international anzugleichen.Dieselben Zentralbanken bewerben Gold gerade als "ultimative Wertanlage", Schutz gegen "hohe Inflation" und die Möglichkeit "dass das System kollabiert." Sollten wir zu einem internationalen Goldstandard zurückkehren, ist die Verteilung von Gold essentiell. Deshalb studiere ich die Aufenthaltsorte aller oberirdischen Reserven. Ich zeigte, dass die offiziellen und privaten Goldreserven seit 1971 auf relativer Basis gleichmäßiger auf der Welt verteilt wurden. Im heutigen Artikel liegt der Fokus auf der Schweiz.Meine Schätzung für den privaten Goldbesitz der Schweiz basiert auf einer Studie vom März 2020 des Research Center for Trade Management an der Universität von St. Gallen im Namen des Edelmetallhändlers philoro Schweiz AG. Die Studie wurde durch Befragung von 2.286 Menschen aus den deutsch-, französisch- und italienischsprachigen Regionen der Schweiz durchgeführt.Die Mehrheit der Schweizer spart physisches Gold als eine langfristige Investition (53%), gefolgt von Gründen der Sicherheit (39%) und für finanzielle Stabilität (34%). Die Studie zeigt, dass die Schweizer 2019 etwa 1,42 Milliarden Schweizer Franken in Gold investierten, was gleichbedeutend mit einer Sparrate von 11,6% ist.Die schweizer Goldsparrate stimmt mit dem überein, was mehrere Studien als beste, langfristige Allokation von Gold empfehlen. Laut Kalkulationen von CPM Group wird die optimale Risiko-Ertrags-Balance eines Investmentportfolios erreicht, wenn dieses 20% Gold enthält (neben einem ähnlichen Anteil an Aktien und Anleihen). Doch natürlich können Timing, Risikoappetit und Portfoliogröße die optimale Allokation verändern.