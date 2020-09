George Gero: Goldanleger warten auf neues Momentum

Die Aufwärtsbewegung des US-Dollars begrenzt aktuell den Goldpreis. Doch laut George Gero, Geschäftsführer von RBC Wealth Management, ist diese neuen Dynamik weniger ein Zeichen einer Veränderung der Fundamentaldaten der US-Wirtschaft, sondern spiegle vielmehr eine Schwäche in anderen Ländern wider.Wie Kitco berichtet, drücke laut Gero die Erwartung weiterer Stimuli der EZB den Euro. Weiterhin leide das Britische Pfund unter der zunehmenden wirtschaftlichen Unsicherheit in Verbindung mit dem Brexit. Diese Verschiebung habe den US-Dollar-Index über 93 Punkte und auf ein Monatshoch steigen lassen.Die Goldanleger befinden sich dem Finanzexperten zufolge aufgrund des Dollaranstiegs aktuell in einer Wartehaltung, doch die Unsicherheiten in Zusammenhang mit den US-Wahlen und die Sorge um eine Korrektur der Aktienmärkte stellen seiner Meinung nach eine wichtige Unterstützung für das gelbe Metall dar.© Redaktion GoldSeiten.de