ANZ sieht Goldpreisanstieg auf 2.300 USD voraus

Das Bankunternehmen Australia and New Zealand Banking Group (ANZ) bleibt Gold gegenüber optimistisch gestimmt. Dies berichtet das Wirtschaftsportal FXStreet . Die Unruhe an den Aktienmärkten unterstütze die Rolle des gelben Metalls als Risikodiversifikator. Zwar, so räumen die Analysten ein, könnte der stärkere Dollar das Investment in Gold vorübergehend hemmen, doch zu viel spreche für den sicheren Hafen, weshalb die physischen Nachfrage letztlich wieder zunehmen werde.Als positive Faktoren werden die Zentralbanken und ihre dovische Haltung genannt, welche die Zinsen in der Nähe von null halten würden. Und auch die anhaltenden quantitativen Lockerungen sollten die Investmentnachfrage für Gold laut ANZ steigen lassen."Gold bleibt ein attraktives Investment, da der jüngste Preisrückschlag wahrscheinlich nur von kurzer Dauer ist. Eine übermäßig große Geldmenge, niedrigere Zinssätze und makroökonomische Unsicherheiten sollten die Goldinvestitionen unterstützen."ANZ prognostiziert entsprechend neben der Erholung der physischen Nachfrage auch einen Anstieg der Goldpreise auf 2.300 USD je Unze im kommenden Jahr.© Redaktion GoldSeiten.de