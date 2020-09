Minco Silver Corp. mit 45%iger Gewinnchance?!

Quelle Charts: Tradesignal Web Edition

Das kanadische Minenunternehmen Minco Silver Corp. zeigte sich mit dem erneuten Anlauf in Richtung des Widerstandslevels bei 0,57 USD erneut erschöpft. Wie zuletzt in der Analyse vom 6. Juli erwartet, sollte eben dieses Level attackiert werden und doch gingen buchstäblich dort die weiteren Kräfte aus. Im großen Chartbild bestätigt sich damit einmal mehr der Abwärtstrendlinie seit 2016. Zudem wichtige Unterstützung voraus und somit alle weiteren Details, wie gewohnt an dieser Stelle, im Nachgang an die Big-Picture-Charts.Die Aktie vollzieht gegenwärtig und buchstäblich den Tanz an der Klippe. Faktisch sollten/müssen die Käufer genau jetzt wieder zurückkommen, da andernfalls größerer Ungemach drohen könnte.Auf aktuellem Niveau stellt die Aktie daher ein interessantes Setup unter Chance-Risiko-Gesichtspunkten (CRV) dar. Denn sofern sich die Notierungen auf dem aktuell erreichten Niveau stabilisieren oder auch direkt wieder aufdrehen, erscheint eine schnelle Attacke auf den hinlänglich bekannten Widerstand bei bzw. rund um 0,57 USD denkbar - immerhin stolze rund 45% mögliches Kurspotenzial vom gestrigen Schlussstand ausgehend.Bei einem Ausbruch über 0,57 USD dürfte sich überdies weiteres Gewinnpotenzial in Richtung der nächsthöheren Widerstandszone bei 0,68 USD generieren. Faktisch ist und bleibt die Marke rund um 0,37 USD entscheidend für den kurzfristigen Verlauf. Sollte es daher den Bären gelingen, die Aktie nochmals in bzw. vielmehr unter dieses Level zu drücken, besteht das eindeutige Risiko weiterer Verluste.Speziell unterhalb des Reaktionstiefs von Ende August bei 0,35 USD, wäre eine weitere Abwärtswelle bis mindestens 0,26 USD kaum mehr zu verhindern, bevor darunter im Falle eines Ausverkaufs weitere Abgaben bis in den Bereich von 0,14 USD erfolgen könnten.Die Situation könnte nach den gestrigen Zugewinnen von mehr als 6,5% nicht spannender sein. Aufgrund des somit bereits gestarteten Absprungs, können direkte Anschlusskäufe die Aktie weiter hinauf in Richtung des Widerstands bei 0,57 USD führen. Ein Ausbruch darüber dürfte weiteres Potenzial bis zum nächsten Widerstand bei 0,68 USD entfalten.Stellt sich die gestrige Erholung als Eintagsfliege heraus, könnte es mit einem Abtauchen, inkl. neuem Reaktionstief, unterhalb von 0,35 USD durchaus recht schnell weiter abwärts gehen. Zumindest wäre in einem ersten Impuls mit weiteren Abgaben bis mindestens 0,26 USD zu rechnen.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.