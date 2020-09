Russland: Goldproduktion sinkt im bisherigen Jahresverlauf

Die russische Goldproduktion hat sich in den ersten sieben Monaten des Jahres gegenüber dem Vorjahreszeitraum verringert. Dies meldete die Nachrichtenagentur Reuters gestern unter Berufung auf Informationen des Finanzministeriums des Landes.Demnach wurden von Januar bis einschließlich Juli insgesamt 176,3 Tonnen Gold produziert, verglichen mit 185,1 Tonnen im Vorjahreszeitraum. Der Rückgang ist den Angaben zufolge auf ein deutlich geringeres Recycling von Altgold zurückzuführen, es sank von 30,8 Tonnen auf 16,4 Tonnen. Die Produktion der Goldminen des Landes stieg indes von 143,4 Tonnen im Vorjahreszeitraum auf 150,1 Tonnen im bisherigen Jahresverlauf.Rückläufig war auch die Silberproduktion: Diese sank in der Zeit von Januar bis Juli 2020 auf 514,4 Tonnen, nachdem sie in den Vorjahresmonaten 549,9 Tonnen erreicht hatte.© Redaktion GoldSeiten.de