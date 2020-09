Expertentalk: Gold oder Aktien?

David Lin von Kitco News befragte in seinem jüngsten Interview zwei Anlageexperten zu ihrer Strategie im aktuellen makroökomomischen Umfeld. Alex Mashinsky, CEO von Celsius Network, und David Barse, CEO von XOUT Capital, verfolgen demnach derzeit sehr unterschiedliche Ansätze.Barse sieht derzeit Wert in Aktien und zieht es vor, "Verlierer"-Aktien aus dem Portfolio zu entfernen, anstatt ein Portfolio durch die Auswahl einzelner "Gewinner" aufzubauen. Genau dies tut sein XOUT-Index und hat damit den S&P 500 seit seiner Auflegung bisher übertroffen. Barse sieht Gold als eine Möglichkeit zur Bewahrung von Vermögen, nicht zu dessen Aufbau.Mashinsky dagegen ist sowohl Gold als auch Kryptowährungen gegenüber optimistischer eingestellt. Er betrachtet Gold und Bitcoin als ultimative Versicherungsassets gegen ein wirtschaftliches "Armageddon", insbesondere in einer Zeit, in der die Federal Reserve bisher ungesehene Stimuli in die Wirtschaft gepumpt hat. In dieser Zeit niedriger Realzinsen mag er keine festverzinslichen Produkte.© Redaktion GoldSeiten.de