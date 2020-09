Critical Elements Annonce la Nomination de M. Eric Zaunscherb à Titre de Président du Conseil D'administration Ainsi que les Résultats de son Assemblée Annuelle

MONTRÉAL, QC / ACCESSWIRE / 11 Septembre 2020 / Corporation Lithium Éléments Critiques (TSX.V:CRE) (OTCQX:CRECF) (FSE:F12) est heureuse d'annoncer les résultats de son assemblée annuelle (l'« assemblée ») des actionnaires tenue le 10 septembre 2020.

Dans le cadre de l'assemblée, les actionnaires de la Société ont voté à la majorité des voix en faveur de toutes les résolutions énoncées dans la circulaire de sollicitation de procurations de son assemblée.

Les détails des résultats du vote sont indiqués ci-dessous :

Votes Pour Contre Abstentions Motions Nombre % Nombre % Nombre % Jean-Sébastien Lavallée 32 541 742 89,02% 0 0,00% 4 015 545 10,98% Jean-Raymond Lavallée 34 791 632 95,17% 0 0,00% 1 765 655 4,83% Eric Zaunscherb 35 556 717 97,29% 0 0,00% 990 570 2,71% Charles B. Main 34 794 632 95,18% 0 0,00% 1 762 655 4,82% Marc Simpson 34 814 632 95,23% 0 0,00% 1 742 655 4,77% Matthew Lauriston Starnes 34 794 632 95,18% 0 0,00% 1 762 655 4,82% Steffen Haber 33 899 937 92,73% 0 0,00% 2 657 350 7,27% Marcus Brune 33 871 937 92,65% 0 0,00% 2 685 350 7,35% Nomination des auditeurs 39 051 486 99,36% 0 0,00% 252 022 0,64%

Le conseil d'administration de la Société est heureux d'annoncer la nomination de M. Eric Zaunscherb, à la présidence du conseil. Monsieur Zaunscherb est un géologue canadien avec plus de 32 ans et 6 cycles d'expérience en tant qu'analyste minier. Il a récemment occupé le poste de directeur général, Recherche - Analyste métaux et des mines chez Canaccord Genuity, où il a coordonné l'équipe de recherche mondiale sur les actions du secteur minier. Il a aimé travailler à Toronto, Vancouver et Londres, apprenant les meilleures pratiques des marchés des capitaux au sein de plusieurs grandes firmes et effectuer des centaines de visites de sites d'exploration, de développement et d'exploitation minière dans le monde. Il salue les nouvelles technologies et les initiatives de l'industrie en matière de diversité et d'investissement socialement responsable, garantissant que les communautés locales reçoivent des avantages durables du développement des ressources minérales.

À propos de Corporation Lithium Éléments Critiques

Le Groupe Primero a récemment complété la première phase du contrat d'implication anticipée de l'entrepreneur intervenue avec la Société et a fourni un prix maximum garanti pour l'ingénierie, l'approvisionnement et la construction du projet Rose lithium-tantale détenu à 100 % par la Société. Ce coût forfaitaire est dans le même ordre de grandeur que les coûts estimés dans l'étude de faisabilité publiée le 29 novembre 2017 et basée sur des prédictions de prix de 750 $ US/tonne de concentré de lithium de qualité chimique (5 % Li 2 O), de 1 500 $ US/tonne de concentré de lithium de qualité technique (6 % Li 2 O), et de 130 $ US/kg pour le Ta 2 O 5 contenu dans le concentré de tantalite et un taux de change de 0,75 $ US/$ CA. Le taux de rendement interne (« TRI ») du projet Rose lithium-tantale est estimé à 34,9 % après impôts et la valeur actualisée nette (« VAN ») à 726 millions $ CA à un taux d'escompte de 8 %. La période de recouvrement est estimée à 2,8 ans. Le TRI avant impôts du projet Rose lithium-tantale est estimé à 48,2 % et la VAN avant impôts à 1 257 millions $ CA à un taux d'escompte de 8 % (voir communiqué du 6 septembre 2017). L'analyse financière repose sur les ressources minérales indiquées. Une ressource minérale indiquée est la partie d'une ressource minérale dont la quantité, la teneur ou la qualité, les densités, la forme et les caractéristiques physiques peuvent être estimées avec un niveau de confiance suffisant pour permettre l'application appropriée des paramètres techniques et économiques, la planification minière et l'évaluation de la viabilité économique du dépôt. Le plan de minage prévoit l'extraction de 220,2 Mt de matériel composé de 26,8 Mt de minerai, 182,4 Mt de stériles et 11,0 Mt de morts-terrains. Le ratio de décapage moyen est de 7,2 tonnes de stériles par tonne de minerai. Le taux de production nominal a été estimé à 4 600 tonnes par jour, pour 350 jours d'exploitation par année. Le plan d'exploitation à ciel ouvert permet une durée de vie de la mine de 17 ans. La mine produira un total de 26,8 millions de tonnes de minerai ayant une teneur diluée moyenne de 0,85 % de Li 2 O et 133 ppm de Ta 2 O 5 . L'usine traitera 1,61 million de tonnes de minerai par année, pour une production annuelle moyenne de 236 532 tonnes de concentré de spodumène de qualité technique et chimique et 429 tonnes de concentré de tantalite.

