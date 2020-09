Alaris Royalty Corp. wird Income Trust "Alaris Equity Partners Income Trust"

Alaris Equity Partners Income Trust, ehemals Alaris Royalty Corp. , gab vergangene Woche den Beginn des Handels mit seinen Trust Units unter dem Symbol AD.UN an der Toronto Stock Exchange bekannt. Die Stammaktien der Gesellschaft mit dem Handelssymbol AD ​​wurden degelistet und durch die Einheiten (Units) ersetzt.Der Handel der Units wurde am 4. September 2020 nach Abschluss der Vereinbarung nach Canada Business Corporations Act aufgenommen, wonach der Trust indirekt alle ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien im Tausch gegen Units erworben hat. Die vom Trust als Mitschuldner angenommenen ausstehenden Wandelschuldverschreibungen der Gesellschaft bleiben an der TSX unter dem Symbol "AD.DB" notiert.Die CUSIP-Nummern für die Units, die ursprünglich vom Trust im Rahmen der Vereinbarung ausgegeben wurden, lauten wie folgt:• Trust Units (Nicht-US-amerikanische Anteilinhaber) - CUSIP: C01097101; ISIN: CAC010971017• Trust Units (QIBs - Qualifizierte institutionelle Investoren) - CUSIP: 011664117; ISIN: US0116641178• Trust Units (US-amerikanische Aktionäre - Nicht-QIBs) - CUSIP: 011664109; ISIN: US0116641095• Wandelschuldverschreibungen - CUSIP: C01097AA9; ISIN: CAC01097AA98© Redaktion MinenPortal.de