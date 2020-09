Steigt der Silberpreis auf 30 US-Dollar oder korrigiert er weiter?

Im heutigen Update spreche ich darüber, wohin sich der Silberpreis in den nächsten Wochen bewegen könnte. Natürlich ist dies nur ein kurzfristiger Horizont, aber wenn Einzelanleger jeden Tag auf Kitco.com die Preise oder andere Silberpreisnotierungen verfolgen, ist es wichtig zu wissen, was die technischen Daten zeigen. Wie der Silberpreis in den nächsten zwei Wochen gehandelt wird, hängt von den breiteren Märkten und dem US-Dollar-Index ab.In meinem neuesten Video-Update "Silber: Ausbruch auf 30 $ oder Korrektur nach unten" stelle ich mehrere Charts zur Verfügung, die zeigen, wie sich der US-Dollar und die breiteren Märkte auf den Silberpreis auswirken können.© Steve St. Angelo(SRSrocco)Dieser Artikel wurde am 13. September 2020 auf www.srsroccoreport.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.