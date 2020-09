Ron Paul über die USA, China und die geopolitischen Risiken

In einem Interview mit David Lin von Kitco News übte der ehemalige US-Kongressabgeordnete Ron Paul jüngst scharfe Kritik an der Außenpolitik der Vereinigten Staaten. Die USA hätten schon immer einen Grund gebraucht, um ihren militärisch-industriellen Komplex zu finanzieren, weshalb das Land in der Vergangenheit andere Nationen "gereizt" habe. Laut Paul solle das Land sich lieber auf mehr Freihandel konzentrieren.Er erklärt am Beispiel Chinas die zu große Einmischung der USA in die Belange anderer Ländern. "China ist mehr oder weniger ein Sündenbock, das zu sagen ist sehr unpopulär. Es ist unpatriotisch zu sagen, dass wir eine gewisse Verantwortung für uns selbst tragen. Wir müssen die Einmischung in den Handel stoppen. Ich denke, der Freihandel wird die Meinungsverschiedenheiten, die wir haben, auflösen, aber wir scheinen immer einen Feind haben zu müssen."Zunächst einmal sollten sich die USA nicht in chinesische Angelegenheiten einmischen, so Paul. "Ich denke nur, dass wir nicht dort sein sollten. Was würden wir sagen, wenn China im Golf von Mexiko genauso aktiv wäre wie wir im Südchinesischen Meer? Die Amerikaner würden sich wirklich sehr darüber ärgern, und das können wir verstehen. Es hat uns auch nicht gefallen, als die Sowjets in Kuba waren."Das Argument, die starken Einmischungen im Ausland dienten der nationalen Sicherheit, sei nur ein Vorwand, um mehr Geld für den militärisch-industriellen Komplex ausgeben zu können.Sollte es zu einer dauerhaften Entkopplung der Beziehungen zwischen den USA und China kommen, wären die Weltwirtschaft und die Stabilität der globalen Sicherheit gefährdet, dessen ist sich Paul sicher.Paul empfiehlt Menschen allen Alters, dauerhaft Gold und Silber zu halten, um sich zu schützen.© Redaktion GoldSeiten.de