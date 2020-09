Wahlchaos bedeutet Marktchaos - Michael Pento

Michael Pento, Präsident und Gründer von Pento Portfolio Strategies, sprach im Interview mit Greg Hunter von USAWatchdog am vergangenen Wochenende über seine aktuelle Einschätzung zur aktuellen Lage an den Weltmärkten.Der Vermögensverwalter erklärt in dem Gespräch, dass die US-Wahlen im November großes Chaos mit sich bringen werden. Egal welche Partei verlieren werde, sie werde die Niederlage anfechten. Weitere aktuell wichtige Aspekte seien das massive Gelddrucken der US-Notenbank und die anhaltenden Zahlungen an die (arbeitslose) Bevölkerung.Pentos Portfolio sei nun zu 20% in Gold und Silber gewichtet. Er gehe davon aus, dass die Fed-Politik in Bezug auf Inflation und Zinsdrückung die Edelmetallpreise steigen lassen werden. "Und Gold und Silber haben gerade erst angefangen. [. . .] Wenn Bitcoin bei 10.000 USD liegt, warum sollte Gold dann nicht 5.000 USD, 10.000 USD oder 15.000 USD pro Unze erreichen? Mit der Menge an Dollars da draußen könnten es locker 5.000 oder 8.000 Dollar pro Unze sein, und das ist die Richtung, in die es geht", so der Finanzexperte.Zusätzlich stellt Pento fest: "Der Anleihemarkt wird irgendwann zusammenbrechen, aber der größte bevorstehende Zusammenbruch ist der beim Vertrauen in alle Fiat-Währungen."© Redaktion GoldSeiten.de