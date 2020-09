Bohrprogramm von Revival Gold jetzt zu 25% abgeschlossen; 3. Bohrgerät für Beartrack-Arnett gesichert

Toronto, 14. September 2020 - Revival Gold Inc. (TSXV: RVG, OTCQB: RVLGF) (Revival Gold oder das Unternehmen), ein wachstumsorientiertes Goldexplorations- und -entwicklungsunternehmen, informiert über den Stand der Explorations- und Erschließungsaktivitäten im Goldprojekt Beartrack-Arnett (Beartrack-Arnett) des Unternehmens in Lemhi County im US-Bundesstaat Idaho.Im Anschluss an eine erfolgreiche Aktienfinanzierung in Höhe von 15 Millionen CAD im August verdoppelte Revival Gold den Umfang seines geplanten Bohrprogramms auf 10.000 Meter, wobei sich zwei Bohrgeräte auf vier Zielgebiete konzentrieren. Das Unternehmen meldet heute, dass das erweitere Bohrprogramm nun zu 25 % abgeschlossen ist und dass in Kürze ein drittes Bohrgerät mobilisiert wird. In der Zwischenzeit macht die wirtschaftliche Erstbewertung (Preliminary Economic Assessment; PEA) von Revival Gold im Hinblick auf die mögliche Wiederaufnahme des Haufenlaugungsbetriebs bei Beartrack-Arnett durch Trade-off-Studien Fortschritte und liegt weiterhin im Zeitplan für eine Fertigstellung und Veröffentlichung bis Jahresende.Das Explorationsteam von Revival Gold hat mit den diesjährigen Bohrungen bei Beartrack-Arnett bislang solide Fortschritte gemacht. Das Projekt beherbergt eine günstige Struktur mit 10 bis 11 Kilometer Länge und die Hinzunahme eines dritten Bohrgeräts wird das Tempo des restlichen Programms in diesem Jahr beschleunigen, meint President und CEO Hugh Agro. Wir fühlen uns auch bestärkt durch die Fortschritte, die Wood plc im Rahmen der PEA von Revival Gold für einen Haufenlaugungsbetrieb erzielt, so Agro weiter.- In dieser Saison wurden bislang 15 Bohrlöcher über insgesamt 2.450 Meter im Zielgebiet Haidee bei Arnett absolviert. Die bisherigen Bohrungen entsprechen rund 25 % der für Beartrack-Arnett im Rahmen des aktuellen Programms geplanten 10.000 Bohrmeter. Die Analyseergebnisse der ersten Reihe von Bohrlöchern in dieser Saison werden voraussichtlich bis Mitte Oktober veröffentlicht.- Ein drittes Bohrgerät der Firma Boart Longyear wurde gesichert und soll Ende September am Standort eintreffen. Die diesjährigen Bohrungen bei Beartrack-Arnett werden je nach Wetter und Zugänglichkeit bis Ende Dezember anhalten.- Der für geophysikalische Untersuchungen zuständige Vertragspartner von Revival Gold, Geofisica TMC, S.A. de C.V., traf Ende August am Projektstandort ein. Bei Arnett wurden geophysikalische Messungen mit Gradientenanordnung mit induzierter Polarisation (IP-RES) über 21 Kilometer Luftlinie durchgeführt und das geophysikalische Team hat mit den geplanten Messungen bei Beartrack begonnen.- Das Programm mit geologischen Kartierungen und Probenahmen bei Arnett, das im Juli aufgenommen wurde, wird voraussichtlich bis Ende September abgeschlossen. Das Programm hat bis dato etwa 19 Quadratkilometer erfasst. Im vergangenen Jahr haben die geologischen Arbeiten im Konzessionsgebiet Arnett zur Klärung mehrerer wichtiger geologischer Beziehungen beigetragen: Unter anderem wurde das Verständnis von Revival Gold der möglichen Muttergesteine einer Goldmineralisierung erweitert und das Strukturmodell für den Bezirk geklärt. Diese Arbeiten führten zur Identifizierung neuer konzeptueller Ziele für mögliche zukünftige Untersuchungen.- Die PEA für eine Haufenlaugung bei Beartrack-Arnett liegt im Zeitplan für eine Fertigstellung und Veröffentlichung bis Jahresende. Wood plc, der Hauptberater für diese Studie, führt diesen Monat Trade-off-Studien durch. Diese Analysen konzentrieren sich auf den Transport des Erzes von Arnett zu einer Haufenlaugungsplatte bei Beartrack, Brecheranlagen bei Beartrack, die Auswahl der Bergbauausrüstung und die Erzgehaltsoptimierung in der Anfangsphase des Bergbaubetriebs. Das Augenmerk der technischen Planungsarbeiten wird nun auf die Fertigstellung von Investitions- und Betriebskostenschätzungen sowie die Fertigstellung des Finanzmodells des Projekts gerichtet.Steven T. Priesmeyer, C.P.G., Vice-President Exploration, Revival Gold Inc., hat als qualifizierter Sachverständiger im Sinne der kanadischen Vorschrift National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects den wissenschaftlichen und technischen Inhalt dieser Pressemeldung geprüft und genehmigt. Revival Gold Inc. ist ein wachstumsorientiertes Goldexplorations- und -erschließungsunternehmen. Das Unternehmen verfügt über das Recht auf den Erwerb sämtlicher Anteile (100 %) an Meridian Beartrack Co., dem Besitzer des ehemals produzierenden Goldprojekts Beartrack in Lemhi County (Idaho). Revival Gold besitzt außerdem die Rechte auf eine hundertprozentige Beteiligung am benachbarten Goldprojekt Arnett Creek.Beartrack-Arnett ist der größte ehemalige Goldproduktionsbetrieb in Idaho und beherbergt die zweitgrößte bekannte Goldlagerstätte im gesamten Bundesstaat. Derzeit ist eine wirtschaftliche Erstbewertung (PEA) im Hinblick auf die mögliche Wiederaufnahme eines Phase-I-Tagebaubetriebs mit Haufenlaugung in Arbeit. Auch Explorationen, die auf die Erweiterung der Mineralressourcen - aktuell 36,4 Millionen Tonnen angezeigte Ressourcen mit einem Goldgehalt von 1,16 g/t, in denen 1,35 Millionen Unzen Gold enthalten sind, sowie 47,2 Millionen Tonnen abgeleitete Ressourcen mit einem Goldgehalt von 1,08 g/t bzw. 1,64 Millionen Unzen Gold - sind im Gange. Der Mineralisierungstrend bei Beartrack hat eine Länge von mehr als 5 km und ist in Streichrichtung und in der Tiefe offen. Die Mineralisierung bei Arnett ist in allen Richtungen offen. Nähere Einzelheiten, einschließlich der wesentlichen Annahmen, Parameter und Methoden, die bei der Schätzung der Mineralressourcen zum Einsatz kamen, entnehmen Sie bitte dem technischen Bericht des Unternehmens mit dem Titel Technical Report on the Beartrack-Arnett Gold Project, Lemhi County, Idaho, USA, datiert mit 21. Februar 2020.Revival Gold hat etwa 71,2 Millionen ausstehende Aktien und verfügte zum 1. September 2020 über einen aktuellen Barmittelbestand von rund 13,9 Million CAD. 