Machen Sie sich bereit für neue Rekorde für Gold und Rohstoffe

David Lin von Kitco News sprach in dieser Woche mit Frank Holmes über dessen aktuelle Einschätzung zur Entwicklung der Rohstoffpreise.Der CEO von U.S. Global Investors erklärt, dass der Purchasing Managers Index (PMI) im August ein 2-Jahres-Hoch erreicht habe. Dies deute auf eine Zunahme der Nachfrage nach Rohstoffen sowie auf eine steigende Inflation hin. "Der Purchasing Managers Index ist ein zukunftsgerichteter Index. Die BIP-Zahl ist dahinter, daher ist der Purchasing Managers Index ein Frühindikator der Rohstoffnachfrage", so Holmes.Der Finanzexperte geht davon aus, dass Goldbergbauunternehmen im laufenden Quartal aufgrund der zunehmenden Rohstoffnachfrage Rekord-Cashflows verzeichnen werden. Zudem würden sich reale Vermögenswerte in diesem Jahr als das beste Anlageinstrument herausstellen.