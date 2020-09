Gran Colombia: Produktionszahlen für August

Der Goldproduzent Gran Colombia Gold Corporation gab gestern die Produktionsergebnisse für den Monat August bekannt. Demnach wurden im genannten Zeitraum insgesamt 20.644 Unzen Gold gefördert; 14% mehr als im Juli.Somit erreichte der Ausstoß in den ersten beiden Monaten des dritten Quartals insgesamt 38.755 Unzen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum konnte damit ein Plus von 5% erreicht werden. In den ersten acht Monaten des Jahres 2020 konnte das Unternehmen 143.230 Unzen Gold fördern. Im Vorjahreszeitraum waren es 155.359 Unzen.Die Produktionsplanung für das Gesamtjahr liegt weiterhin bei 218.000-226.000 Unzen Gold.© Redaktion MinenPortal.de