Gold bleibt auf Kurs vor der FED-Sitzung

Quelle Charts: Tradesignal Web Edition

Die im vorangegangenen Monat eingeleitete und auch durchaus notwendige Konsolidierung scheint so langsam aber sicher auszulaufen. Größere Impulse sind, neben den jüngsten Zugewinnen, insbesondere zur morgigen FED-Sitzung der US-Notenbank ab 20 Uhr (MEZ) zu erwarten. Grundsätzlich bewegt sich Gold in einem saisonal positiven Umfeld und bleibt daher auch oberhalb von 1.910 USD bullisch ausgerichtet. Das nächste Ziel ist hierbei der Bereich des nominalen Höchststandes im Bereich von 2.075 USD je Unze, bevor darüber das Level von 2.140 USD locken dürfte.Notierungen unter 1.910 USD dürften hingegen die Stimmung eintrüben und eine ausgedehntere Konsolidierung bzw. größere Abwärtsbewegung einleiten. Abgaben bis 1.810/1.785 USD wären hierbei einzukalkulieren.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit investiert.