Gold - Geduld ist gefragt

In den letzten Wochen bildete sich beim Goldpreis über der Unterstützung bei 1.920 USD eine korrektive, an sich bullische Dreiecksformation, in deren Spitze das Edelmetall hineinläuft. Zuletzt wurde die Oberseite dieses optischen Pendants zum Schlagabtausch zwischen den Marktteilnehmern um die mittelfristige Richtung attackiert. Allerdings setzt der Goldpreis im heutigen Handel von der oberen Begrenzung bei rund 1.965 USD zurück.Noch hat sich mit der heutigen Korrektur nichts entschieden. Aber die Käuferseite sollte gewarnt sein, da ein Bruch der Unterstützung bei 1.920 USD zu einer schnellen Abwärtsbewegung bis 1.885 und 1.862 USD führen dürfte. Damit wäre der Wert in eine neue Korrekturphase eingetreten. Dort könnte der Kurs des Edelmetalls aber wieder nach Norden drehen und den Aufwärtstrend fortsetzen. Erst unter 1.850 USD wäre aktuell ein ernstzunehmendes Verkaufssignal mit einem ersten Ziel bei 1.795 USD aktiv.Sollte der Goldpreis dagegen die 1.920 USD-Marke wie bisher verteidigen und zuvor schon im Bereich von 1.930 USD auf den vorherigen Weg in Richtung 1.965 und 1.985 USD einschwenken, hätten die Bullen die Bären ein wenig an der Nase herumgeführt. In diesem Fall könnte es in Kürze einen Ausbruch nach oben über 1.985 USD und damit Zugewinne bis 2.015 und 2.060 USD geben. Oberhalb von 2.074 USD wäre dann der Weg bis 2.120 USD frei.© Thomas MayQuelle: GodmodeTrader - ein Service der BörseGo AG