Schweiz: Goldimporte und -exporte im August; Indien neuer Hauptabnehmer

Die Eidgenössische Zollverwaltung der Schweiz (EZV) gab heute die vorläufigen Daten zum Außenhandel mit Gold, Silber und Münzen im August 2020 bekannt. Den Angaben zufolge beliefen sich die Gesamtausfuhren der Edelmetalle auf 261,35 Tonnen im Wert von 6,9 Mrd. Franken und die Einfuhren auf 269,09 Tonnen im Wert von 9,35 Mrd. Franken.Im achten Monat des Jahres betrug das Handelsvolumen der Goldimporte der Schweiz insgesamt 205,80 Tonnen (Wert: 9,20 Mrd. Franken). Im selben Zeitraum beliefen sich die Schweizer Goldexporte auf insgesamt 116,50 Tonnen (Wert: 6,78 Mrd. Franken).Die drei Hauptbezugsländer der Schweiz waren im August Thailand mit netto 26,7 Tonnen, Hongkong mit 25,4 Tonnen Gold und Chile mit 18,9 Tonnen Gold.Den Angaben zufolge exportierte die Schweiz die größten Goldmengen mit 20,2 Tonnen nach Indien, 16,2 Tonnen in die Türkei und netto 15,8 Tonnen in das Vereinigte Königreich.Die Silbereinfuhren beliefen sich im August auf insgesamt 53.269 kg im Wert von 43,78 Mio. Franken. Den Daten der EZV zufolge war Peru mit 9.434 kg Silber ein weiteres Mal das Hauptbezugsland der Schweiz.Die Silberexporte erreichten ein Volumen von 137.726 kg im Wert von 98,10 Mio. Franken. Der größte Anteil der Schweizer Silberausfuhren in Höhe von netto 69.260 kg Silber ging in die USA.© Redaktion GoldSeiten.de