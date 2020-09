European Metals freut sich ein Investoren Update Video bereitzustellen

Im folgenden Link finden Sie das kürzlich veröffentlichte Video über das Lithium/Zinn Projekt Cinovec von European Metals Holdings Ltd. (ASX: EMH, WKN: A14XRL), Partner und Entwickler von Cinovec, der größten Hartgestein-Lithium-Lagerstätte in Europa: https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/53441/European Metals Interview.001.jpegYoutube Link: https://www.youtube.com/watch?v=XI7eay99npQCinovec ist die größte Hartgestein-Lithium-Lagerstätte in Europa, die viertgrößte nicht solehaltige Lagerstätte der Welt und eine Zinnressource von globaler Bedeutung.Geomet s.r.o. kontrolliert die Mineralexplorationskonzessionen, die vom tschechischen Staat für das Lithium/Zinn-Projekt Cinovec erteilt wurden. Geomet s.r.o. befindet sich zu 49 Prozent im Besitz von European Metals und zu 51 Prozent im Besitz von CEZ a.s. (über dessen 100-Prozent-Tochtergesellschaft SDAS).Mehr dazu auf der deutschsprachigen Website: European Metals Holdings Ltd. WebsiteARBN 154 618 989Suite 12, Level 111 Ventnor AvenueWest Perth WA 6005PO Box 52West Perth WA 6872Phone + 61 8 6245 2050Fax + 61 6245 2055Website: www.europeanmet.comDGWA GmbHSOCIAL MEDIAFür aktuelle Unternehmensneuigkeiten folgen Sie uns auch auf:Twitter: @DGWA_GmbHLinkedIn: DGWA GmbHYouTube: DGWA NewschannelDGWA GmbHKaiserhofstraße 13Frankfurt am Main 60313GermanyInvestor-Relations@dgwa.org