Realer Goldpreis hat noch kein Allzeithoch erreicht

David Lin von Kitco News sprach kürzlich mit Lobo Tiggre über dessen aktuelle Einschätzung zur Goldpreisentwicklung.Der Gründer von The Independent Speculator erklärt in dem Gespräch, dass Gold unter Berücksichtigung der Inflation bisher kein Allzeithoch erreicht habe. "Wenn wir danach gehen, was das BLS (Bureau of Labour Statistics) als seine CPI-Daten veröffentlicht, können wir sehen, dass Gold kein neues Allzeithoch erreicht hat. Um den Höchststand von 2011 zu erreichen, müsste Gold über 2.150 USD steigen, was bisher noch nicht geschehen ist, und um seinen Höchststand von 1980 zu erreichen, müsste es über 2.700 US-Dollar steigen", so Tiggre.Der Finanzanalyst glaubt, dass Gold weiteres Aufwärtspotenzial aufweist. Bevor es aber nominal 2.700 USD erreiche, sollten Anleger mit weiteren Konsolidierungen rechnen. "Ich denke, dass die nächste Bewegung nach oben sein wird, und daher gehe ich davon aus dass sich uns, inflationsbereinigt oder nicht, derzeit eine Kaufgelegenheit bietet, insbesondere bei [Gold-] Aktien."Eine interessante Alternative zu Gold und Silber sieht Tiggre aktuell in Uran.© Redaktion GoldSeiten.de