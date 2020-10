Perth Mint: 2020er Känguru-Motiv als 2-Unzen-Goldmünze in Hochrelief

Die aktuellen Anlagemünzen der australischen Perth Mint sind die Känguru - und Lunar-Münzen in Gold sowie die Kookaburra -, Koala- Lunar- und seit 2015 die Känguru-Münzen in Silber.Seit heute bietet die Perth Mint außerdem eine Hochrelief-Goldmünze mit dem diesjährigen Motiv der Känguru-Serie und einem Gewicht von 2 Unzen in Polierter Platte (engl.: Proof) an.Das 2020er Motiv der Münze "Australian Kangaroo" zeigt die Abbildung eines auf den Hinterbeinen stehenden Kängurus, im Hintergrund ist zudem ein Jungtier zu sehen. Am unteren Münzrand befinden sich Angaben zum Prägejahr, dem Feingewicht, der Feinheit und der Metallart.Auf der umliegenden Seite der Känguru-Münzen ist das Bildnis Ihrer Majestät Königin Elisabeth II. und der Nennwert der Münze zu sehen.Die Hochrelief-Goldmünze in Polierter Platte hat einen Nennwert von 200 Australischen Dollar und ist auf lediglich 250 Stück limitiert. Sie wird in einer hochwertigen Holzkassette und mit einem nummerierten Echtheitszertifikat geliefert.© Redaktion GoldSeiten.de