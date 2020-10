Silber-Trio der dritten Lunar-Serie

Nach dem chinesischen Mondkalender ist 2021 das Jahr des Stiers. Zu diesem Anlass hat die australische Prägestätte Perth Mint die Gold- und Silbermünzserie Lunar III für das Jahr 2021 mit entsprechenden Tiermotiven herausgebracht. Zu der Serie gehören Gold- und Silbermünzen in unterschiedlichem Design, darunter diverse Exemplare in polierter Platte (PP) und in Farbe.Die Prägestätte stellte zudem kürzlich ein neues Dreierset vor, welches seit gestern erhältlich ist. Das Set der Lunar-III-Serie enthält insgesamt drei verschiedene Münzen: eine Silbermünze in polierter Platte, eine Silbermünze mit einem vergoldeten Motiv (24-karätiges Gold) sowie eine Silbermünze mit einem Motiv in Farbe.Das Set mit drei Silbermünzen zu 1 Unze ist auf eine Auflage von 1.500 Exemplaren begrenzt.Jedes Etui mit den drei enthaltenen Münzen mit einem nummerierten Echtheitszertifikat geliefert.© Redaktion GoldSeiten.de