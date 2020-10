10-Unzen-Silbermünze "Australian Wedge-Tailed Eagle" als Hochreliefvariante

Seit 2014 bietet die australische Prägestätte Perth Mint die Münze "Australian Wedge-Tailed Eagle" an. Es werden jährlich diverse Varianten in Gold und in Silber herausgegeben. Seit Dienstag ist das Motiv des Jahres 2020 auch in einer 10 Unzen schweren Silbervariante in Hochrelief- und Proof-Qualität erhältlich.Auf der Motivseite der Münze findet man in diesem Jahr einen australische Keilschwanzadler, der sich gerade auf seine Beute stürzt. Zusätzlich befinden sich am unteren Münzrand die Jahreszahl, das Feingewicht, die Feinheit und Metallart.Auf der Kehrseite der Münzen ist ein von Jody Clarks Porträt Ihrer Majestät Königin Elisabeth II sowie der Nennwert der jeweiligen Münze aufgeprägt.Die 10-Unzen-schwere Hochreliefmünze in polierter Platte ist auf nur 500 Stück limitiert. Sie wird in einem ansprechenden Etui mit beiliegendem Echtheitszertifikat geliefert.© Redaktion GoldSeiten.de