Platin - wann fällt die 1.000-USD-Marke?

Quelle Charts: Tradesignal Web Edition

Das Industrie- und Edelmetall Platin tut sich weiterhin schwer und so ist der Sprung über das magische Level von 1.000 USD je Unze noch immer nicht gelungen. Ob dies während der kommenden Wochen/Monate geschieht, bleibt freilich abzuwarten. Denn grundsätzlich tendiert Platin seit Ende 2016 in einer zähen Seitwärtsphase. Der Deckel ist seither die Marke von 1.000 bzw. 1.020 USD. Zuletzt setzte das Metall jedenfalls wieder bis zur Unterstützung über 880 USD zurück und erfuhr anschließenden Auftrieb.Hierbei etablierte sich ein kurzfristiger Aufwärtstrend, welcher rückendwind verleiht. Technisch muss für eine Klarheit in Sachen weiterer Signallage jedoch definitiv der vierstellige Preisbereich erobert werden. Sodann rufen mittelfristige Preissteigerungen bis 1.100 bzw. 1.200 USD.Oberhalb von 880,00 USD bleibt diese Tendenz zumindest zu favorisieren, da schlimmstenfalls eine Fortsetzung des Preisgeschiebes auf unbestimmte Zeit fortgeführt wird. Tendenziell bärischer wären Notierungen unter 870 USD einzuschätzen. In diesem Fall sollten Abgaben bis 800 USD nicht überraschen, bevor darunter weitere Rücksetzer bis 700,00 USD ihren Einzug finden könnten.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit investiert.