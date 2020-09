Monument Mining: Ergebnisse für das 4. Quartal und Geschäftsjahr 2020

Three months ended June 30, Year ended June 30, 2020 2019 2020 2019 Production Ore mined (tonnes) 42,331 45,076 263,074 166,940 Waste removed (tonnes) 463,228 829,286 2,887,441 3,201,817 Ore processed (tonnes) 68,961 229,416 675,708 934,843 Average mill feed grade (g/t) 1.06 0.75 1.11 0.80 Processing recovery rate (%) 67 % 72 % 71 % 69 % Gold production (1) (oz) 2,311 3,577 17,360 15,763 Gold sold (oz) 3,282 3,623 19,401 16,505 Financial (in thousands of US dollars) $ $ $ $ Revenue 5,404 5,210 29,971 20,993 Gross margin from mining operations 2,653 2,204 12,944 9,227 Net income before other items 704 759 4,509 2,907 Net loss (1,273 ) (1,115 ) (275 ) (499 ) Cash flows generated from operations 657 (242 ) 6,273 2,139 Working capital 18,786 24,519 18,786 24,519 Loss per share before other items – basic (US$/share) 0.00 0.00 0.00 0.00 Loss per share – basic (US$/share) (0.00 ) (0.00 ) (0.00 ) (0.00 )

VANCOUVER, 17. September 2020 - Monument Mining Ltd. (TSX-V: MMY und FSE: D7Q1), „Monument“ oder das „Unternehmen“), hat heute seine jährlichen Finanzergebnisse für das am 30. Juni 2020 geendete Geschäftsjahr bekanntgegeben. Alle Beträge sind in US-Dollar angegeben, sofern nicht anders angegeben (die vollständigen Finanzergebnisse stehen auf www.sedar.com zur Einsicht bereit).President und CEO Cathy Zhai kommentierte dies wie folgt: „Trotz der achtwöchigen Einstellung der Produktion in der Goldmine Selinsing ab dem 18. März 2020, die im Einklang mit der von der Regierung Malaysias gegen die COVID-19-Pandemie erlassenen Verordnung zur Bewegungskontrolle (MCO) erfolgte, konnten wir im Geschäftsjahr 2020 einen positiven Cashflow generieren, hauptsächlich zum Rekordhoch bei den Goldpreisen beitragen und unsere Gewinnungsrate verbessern. Das Betriebskapital reicht aus, um die gleiche Betriebskapazität aufrechtzuerhalten und die Beschaffung war mit globalen dynamischen Veränderungen in den Lieferketten weiter durchführbar.“Frau Zhai kommentierte weiter: „Die Unternehmensleitung treibt die Finanzierung des Sulfidprojekts fest voran und bindet interessierte Parteien aktiv mit ein. Wir konzentrieren uns weiterhin auf unsere Unternehmensentwicklungsstrategien, um Chancen für eine künftige nachhaltige Produktion zu nutzen, einschließlich des Einstiegs in den Markt für Sulfidgoldkonzentrate mit unserer geplanten Sulfid-Biox®-Aufbereitungsanlage.“- 19.401 Unzen Gold wurden für 29,97 Mio. USD verkauft (2019: 16.505 Unzen Gold für 20,99 Mio. USD verkauft);- Durchschnittlicher realisierter Goldpreis pro Unze von 1.563 USD/Unze (2019: 1.260 USD/Unze);- Bargeldkosten pro Unze von 878 USD/Unze (2019: 713 USD/Unze);- Gesamtkosten pro Unze von 1.136 USD/Unze (2019: 1.040 USD/Unze);- 17.360 produzierte Unzen Gold (2019: 15.763 Unzen);- Bruttomarge von 12,94 Mio. USD (2019: 9,23 Mio. USD);- Probeabbauprogramm in Peranggih mit ermutigenden durchschnittlichen Goldgewinnungen abgeschlossen- Mentique-Prospekt westlich der Peranggih-Mineralisierung entdeckt- Das Bohrprogramm in Murchison bestätigte die gezielte Mineralisierung, die durch geologische Strukturstudien identifiziert wurde.- Während der durch die COVID-19-Pandemie verursachten Produktionsunterbrechung in Selinsing konnte die volle Produktionskapazität aufrechterhalten werden.





Three months ended June 30, Year ended June 30, 2020 2019 2020 2019 Other US$/oz US$/oz US$/oz US$/oz Average realized gold price per ounce sold (2) 1,684 1,337 1,563 1,260 Cash cost per ounce (3) Mining 233 174 223 159 Processing 454 539 507 456 Royalties 143 106 136 92 Operations, net of silver recovery 8 11 12 6 Total cash cost per ounce 838 830 878 713 All-in sustaining costs per ounce (4) By-product silver recovery 1 1 1 1 Operation expenses 179 - 40 - Corporate expenses 6 (1 ) 6 6 Accretion of asset retirement obligation 12 14 9 12 Exploration and evaluation expenditures 45 47 32 43 Sustaining capital expenditures 174 383 170 265 Total all-in sustaining cost per ounce 1,255 1,274 1,136 1,040

(1) Nach Angaben der London Bullion Market Association („LBMA“) als „Good Delivery“-Goldbarren definiert, abzüglich Doré-Gold in Transit und Raffinerieanpassung.(2) Schließt Gold-Prepaid-Lieferungen zu Vergleichszwecken aus.(3) Die gesamten Bargeldkosten umfassen Produktionskosten wie Abbau, Verarbeitung, Wartung der Abraumhaltung und Campverwaltung, Lizenzgebühren und Betriebskosten wie Lagerung, vorübergehende Aussetzung der Minenproduktion, Gemeindeentwicklungskosten und Immobiliengebühren abzüglich Nebenproduktgutschriften. Die Bargeldkosten enthalten keine Abschreibungen, Akkretionskosten, Kapitalkosten, Erkundungskosten und Kosten für die Unternehmensverwaltung.(4) Die Gesamtkosten pro Unze umfassen die gesamten Bargeldkosten und die Betriebskosten sowie die zusätzlichen Investitionskosten und die Verwaltungskosten des Unternehmens für die Goldmine Selinsing einschließlich aktienbasierter Vergütung, Erkundungs- und Bewertungskosten sowie Aufstockung der Verpflichtungen bei Stilllegung der Anlage. Bestimmte andere Barausgaben, einschließlich Steuerzahlungen und Übernahmekosten, sind nicht enthalten.- Goldproduktion von 17.360 Unzen, ein Anstieg von 10 % gegenüber 15.763 Unzen im Vorjahr. Der Anstieg resultierte hauptsächlich aus höheren Abbauraten und enthielt Gold in alten Rückstandsmaterialien und auslaugbarem Sulfiderz sowie weniger extrem niedriggradiges Oxiderz im Vergleich zum Vorjahr, was durch geringere Mühlenbeschickung ausgeglichen wurde.- Das verarbeitete Erz ging von 934.843 t im Vorjahr auf 675.708 t zurück. Die verringerte Mühlenbeschickung war hauptsächlich auf eine Abnahme des auf Lager befindlichen extrem niedriggradigen Oxiderzes, weniger Oxiderzabbau und die Produktionsunterbrechung durch COVID-19 zurückzuführen. Die negativen Auswirkungen wurden durch die durchschnittliche Mühlenbeschickungseffizenz ausgeglichen, die von 0,80 g/t auf 1,11 g/t erhöht wurde. Dadurch stieg die jährliche durchschnittliche Verarbeitungsgewinnungsrate auf 71 %, vergleichbar mit 69 % im Vorjahr, trotz der allgemein geringeren Gewinnungsraten aus den Übergangserzmaterialien.- Die Bargeldkosten pro Unze stiegen von 713 USD/Unze im Vorjahr um 23 % auf 878 USD/Unze. Der Anstieg war hauptsächlich auf zusätzliche Reagenzien, Verarbeitungszeit und Energie zurückzuführen, die beim Auslaugen von Sulfidmaterialien erforderlich sind.- Die Erzvorräte haben sich erheblich verringert, hauptsächlich aufgrund der nachteiligen Auswirkungen der niedrigeren Abbaurate im Vorjahr, die noch aufgeholt werden muss. Im Geschäftsjahr 2019 wurden bedeutende Abbauanlagen genutzt, um aus Abbauabfällen gewonnenes Material für die Entwicklung von Abraumhalden zu liefern. Die COVID-19-Pandemie hat nicht zur Erreichung des Ziels beigetragen. Das Unternehmen hat sich bemüht, das Gleichgewicht der Lagerbestände zu verbessern.- Der Goldverkauf erzielte im Berichtsjahr einen Umsatz von 29,97 Mio. USD gegenüber 20,99 Mio. USD im Vorjahr. Der Umsatz aus den Goldverkäufen wurde aus dem Verkauf von 16.750 Unzen (2019: 15.300 Unzen) Gold bei einem durchschnittlich realisierten Goldpreis von 1.563 USD pro Unze (2019: 1.260 USD pro Unze) und der Lieferung von 2.651 Unzen (2019: 1.205 Unzen) zur Erfüllung von vorbezahlten Gold-Verpflichtungen zu einem durchschnittlichen London Fix PM-Goldpreis von 1.429 USD pro Unze (2019: 1.429 USD pro Unze) erzielt.- Die Gesamtproduktionskosten stiegen um 45 % auf 17,03 Mio. USD gegenüber 11,77 Mio. USD im Vorjahr. Der Anstieg der Produktionskosten spiegelte den zeitlichen Unterschied zwischen verkauftem Gold und höheren Abbau- und Verarbeitungskosten im Vergleich zum Vorjahr wider.- Die Bruttomarge für das Jahr betrug 12,94 Mio. USD vor Betriebskosten und nicht zahlungswirksamen Abschreibungen. Dies entspricht einer Steigerung von 40 % gegenüber 9,23 Mio. USD im Vorjahr. Der Anstieg der Bruttomarge war auf einen Anstieg der verkauften Goldmenge und einen höheren durchschnittlichen realisierten Goldpreis zurückzuführen, der jedoch durch höhere Abbau- und Verarbeitungskosten ausgeglichen wurde.- Der Nettoverlust für das Jahr betrug 0,28 Mio. USD oder null USD pro Aktie im Vergleich zu einem Nettoverlust von 0,50 Mio. USD oder null USD pro Aktie gegenüber dem Vorjahr. Die positive Abweichung wurde durch höhere Erträge aus dem Abbaubetrieb verursacht, die durch höhere Abschreibungen und höhere Steueraufwendungen ausgeglichen wurden.- Der Saldo aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten belief sich zum 30. Juni 2020 auf 10,13 Mio. USD, was einer Steigerung von 0,78 Mio. USD gegenüber dem Saldo von 9,34 Mio. USD zum 30. Juni 2019 entspricht. Zum 30. Juni 2020 verfügte das Unternehmen über ein positives Betriebskapital von 18,79 Mio. USD (30. Juni 2019: 24,52 Mio. USD). Der Rückgang des Betriebskapitals resultierte aus dem Rückgang von gelagertem Erz um 5,29 Mio. USD.- Der Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit belief sich im Berichtsjahr auf 5,47 Mio. USD (2019: 7,81 Mio. USD), 4,06 Mio. USD davon in Selinsing für die Entwicklung von Sulfidprojekten und die Modernisierung von Abraumhalden (2019: 5,86 Mio. USD), 1,26 Mio. USD und 0,15 Mio. USD in Erkundungs- und Evaluierungsprojekte in Murchinson bzw. Erkundungs- und Evaluierungsprojekte in Mengapur (2019: 1,64 Mio. USD bzw. 0,31 Mio. USD).Im Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020 konzentrierten sich die Entwicklungsinitiativen auf Projekte in der Goldmine Selinsing, nämlich die Optimierung des Sulfidgoldprojekts, den Bau der Abraumhalde und die Minenentwicklung für die Goldproduktion.Der Erweiterungsbau der Sulfidanlage wird voraussichtlich 18 Monate inklusive Inbetriebnahmeaktivitäten dauern. An den Gruben Selinsing und Buffalo Reef wurden metallurgische Bohrungen durchgeführt, um die Auslaugbarkeit von Übergangssulfiderz durch den aktuellen CIL-Kreislauf durch Zugabe von Bleinitrat und Mischen mit extrem niedriggradigem Erz zu untersuchen.Nach Abschluss des Baus der Hauptböschung der Abraumhalde auf 533,3 m RL in der Goldmine Selinsing, wodurch die Abraumhaldenkapazität für die Produktion im Geschäftsjahr 2020 erhöht wurde, wurde ein Plan für die zweite Erhöhung der Abraumhalde auf 535,5 m RL fertiggestellt, um die Anforderungen an die Produktion im Geschäftsjahr 2021 durch die aktuelle Oxidaufbereitungsanlage zu erfüllen. Die Bauplanung wurde im Laufe des Jahres begonnen, die Fertigstellung wurde jedoch aufgrund der durch COVID-19 verursachten Betriebsunterbrechung verschoben. Der Bau ist im Gange und hat ungefähr 68,9 % des gesamten Baus der Abraumhalde auf 535,5 m RL erreicht. Die Vorplanung für die letzte Stufe der Erhöhung der Abraumhalde auf 540 m RL begann im Laufe des Jahres, um die Produktionskapazität für Sulfidgold zu erreichen, die bis zum Abschluss der Finanzierung zurückgehalten wurde.Der Bau von LKW-Straßen wurde hauptsächlich im zweiten Quartal abgeschlossen. Dazu gehörten 14 neue Durchlasskreuzungen entlang einer Länge von 10 km von der Grenze des nördlichen Wohngebiets in Selinsing bis zum Süden des Wohngebiets in Peranggih. Die Versuchsgrube für den Massenabbau wurde im Januar 2020 in Betrieb genommen, im Februar 2020 abgeschlossen und im März 2020 mit dem Erweiterungsabbau der Versuchsgrube fortgesetzt. Im Mai 2020 wurden in Peranggih wieder Bohrungen zur Kontrolle der Qualität durchgeführt.Während des am 30. Juni 2020 endenden Jahres hatte eine Bodenprobenahmekampagne, die zwischen Dezember 2018 und März 2019 im Gebiet von Peranggih durchgeführt wurde, 1,8 km mal 0,8 km Goldbodenanomalie abgegrenzt, die sich 1 km westlich der Peranggih-Lagerstätte auf einer parallelen von Nordwest nach Südost verlaufenden Struktur befand, mit einem Spitzenwert von 103 ppb. Diese Entdeckung wurde als Mentique-Prospekt bezeichnet. In Mentique sollen Verfüllungsbodenproben, Gräben und geologische Kartierungen durchgeführt werden, um die Bestimmung eines Bohrziels zu unterstützen und die Art der Mineralisierung in diesem Gebiet festzustellen.In Murchison konzentrierte sich die Erkundung auf den Abschluss einer 3D-Struktur-Targeting-Studie und die anschließende Durchführung eines Bohrprogramms. Das Bohrprogramm testete Proben in der Nähe von Mineneinfallzielen, die in der Vergangenheit an den offenen Gruben NOA 1 und NOA 2, Alliance, New Alliance und Yagahong abgebaut wurden, sowie Proben des regionalen NOA 9-Ziels.Eine 3D-Strukturstudie wurde abgeschlossen, in der Einfallziele in Gabanintha und Burnakura identifiziert wurden. Die Studie wurde abgeschlossen, bestätigte ein möglicherweise vorhandenes Mineneinfallpotenzial und hob die Abbauwürdigkeit des regionalen Vorkommens hervor. Diese Studie wurde verwendet, um Bohrziele im anschließend abgeschlossenen Bohrprogramm in Burnakura und Gabanintha genauer festzulegen.Das Bohrprogramm begann am 26. Februar 2020 und die erste Phase dieses Bohrprogramms wurde am 12. März 2020 abgeschlossen. Während der ersten Bohrphase wurden in Burnakura insgesamt 4 Löcher für 839 m RC und im Gabanintha-Projekt 6 Löcher für 1.265 m gebohrt. Zusätzlich wurden 23 Löcher für 603 m AC am regionalen NOA 9-Ziel gebohrt. Aufgrund der großen Wassermengen in Burnakura wurden einige der tiefer geplanten Rückzirkulationslöcher in Alliance und NOA 1 und 2 verschoben und in einer zweiten Bohrphase fertiggestellt. Die zweite Bohrphase begann am 23. April 2020 und wurde am 8. Mai 2020 mit einem Rückzirkulations- (RC) Bohrturm für Precollars und einem Diamant-Bohrturm für Tails abgeschlossen. In der zweiten Phase wurden insgesamt 4 Löcher gebohrt, darunter 738 m RC und 397 m DD-Tails. Die Löcher waren weit voneinander entfernt, um bedeutende neue Ressourcen zu finden, anstatt kleinere Schritte aus bestehenden Bohrungen herauszuholen. Geologische Strukturen und Mineralisierungen wurden im Allgemeinen erwartungsgemäß durchschnitten. Monument Mining Ltd. (TSX-V: MMY, FSE: D7Q1) ist ein etablierter kanadischer Goldproduzent, der die zu 100 % in seinem Besitz befindliche Goldmine Selinsing in Malaysia betreibt. Das erfahrene Geschäftsleitungsteam setzt sich für Wachstum ein und treibt verschiedene Explorations- und Entwicklungsprojekte voran, darunter das Kupfer- und Eisenprojekt Mengapur im malaysischen Bundesstaat Pahang und die Murchison-Goldprojekte Burnakura, Gabanintha und Tuckanarra im westaustralischen Murchison. Das Unternehmen beschäftigt in beiden Regionen rund 200 Mitarbeiter und bekennt sich zu den höchsten Standards in Bezug auf Umweltmanagement, soziale Verantwortung sowie Gesundheit und Sicherheit für seine Mitarbeiter und die benachbarten Gemeinden. 