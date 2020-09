Bereiten sich Gold und Silber auf den nächsten Anstieg vor?

Michael McCrae von Kitco Mining befragte Peter Hug am Mittwoch zur jüngsten Entwicklung der Gold- und Silberpreise.Der Global Trading Director bei Kitco Metals geht davon aus, dass die Preise aktuell konsolidieren und sich auf die nächste Bewegung nach oben vorbereiten. Zumindest deute das jüngste Handelsmuster genau darauf hin."Die Tatsache, dass die Leute in einen Markt, der nicht mehr so rasant ist wie vor einem Monat oder vor sechs Wochen, nicht verkaufen, zeigt mir, dass sich dieser Markt nach Abschluss dieser Konsolidierungsphase auf die nächste Bewegung nach oben einstellt", so Hug.Weiterhin geht der Trading-Experte auf die Entwicklung der Platingruppenmetalle ein und erklärt, warum er für Platin optimistisch gestimmt ist.© Redaktion GoldSeiten.de