UBS sehr bullisch in Bezug auf Gold, Preise könnten länger hoch bleiben

Wie Yeoh Choo Guan von der UBS Investment Bank in einem Telefoninterview in der CNBC -Sendung "Squawk Box Asia" erklärt, hat die Schweizer Bank UBS ihre Prognose für den Goldpreis angehoben. Man rechne im kommenden Jahr mit einem Preis von 2.100 USD je Unze. Zuletzt hatte die Vorhersage bei 1.850 USD gelegen."Wir sind sehr optimistisch in Bezug auf Gold. Wir glauben, dass die Preise steigen werden, und was interessant ist: Wir glauben, dass sie länger als erwartet höher bleiben werden", so die Leiterin des Bereichs Asean Global Markets.Das Umfeld negativer Realzinsen und globaler Unsicherheiten, wie die bevorstehenden US-Präsidentschaftswahlen, veranlasse Anleger dazu, Goldbestände auf- bzw. auszubauen, erklärt die Expertin im Interview.© Redaktion GoldSeiten.de