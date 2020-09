St. Angelo: Wie viel Silber haben die drei größten Prägestätten verkauft?

Steve St. Angelo hat auf seiner Webseite SRSroccoReport.com kürzlich Informationen zu den Silberverkäufen der größten staatlichen Prägestätten in der ersten Jahreshälfte veröffentlicht. Namentlich handelt es sich um die U.S. Mint, die Royal Canadian Mint und die Perth Mint.Der Silberanalyst erklärt: "In den ersten sechs Monaten des Jahres 2020 verkauften diese drei führenden Prägestätten 34,9 Mio. oz Silberbullionprodukte, verglichen mit 24,1 Mio. oz im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Damit wurden in der ersten Jahreshälfte 2020 10,8 Mio. oz oder 45% mehr Silberbullionprodukte als im ersten Halbjahr 2019 verkauft. Wir sehen, dass sich die Silberbullionverkäufe der Perth Mint im ersten Halbjahr 2020 gegenüber dem ersten Halbjahr 2019 fast verdoppelt haben, wahrscheinlich aufgrund der Möglichkeit der Prägestätte, ihren Betrieb länger geöffnet zu halten als die U.S. Mint und die Royal Canadian Mint. Australiens Schließung aufgrund der Pandemie war im Vergleich zu den USA und Kanada weniger schwerwiegend."© Redaktion GoldSeiten.de